На бесплатные поезда ЧМ-2018 появятся дополнительные билеты
На бесплатные поезда, которые будут курсировать между городами чемпионата мира по футболу-2018, появятся дополнительные билеты. При этом они будут доступны незадолго до отправления состава.
"У нас есть резерв мест для сотрудников силовых служб, но они не всегда этим пользуются, - пояснил Поляков. - Поэтому за два часа могут появиться билеты, которые можно резервировать на вокзале или в интернете".
Матчи мирового первенства примут 11 городов России. Между ними будет организовано 728 дополнительных составов общей вместительностью порядка 440 тысяч мест.
Василий Уткин будет комментировать матчи ЧМ-2018 на Первом канале
Известный комментатор Василий Уткин будет работать на матчах чемпионата мира на Первом канале. "Я верю в работу, люблю футбол и очень рад, что вы услышите мой голос в эфире уже в ближайшие дни", - заявил Уткин
Путин выступил с видеообращением к футбольным болельщикам
Для России большая радость и честь принимать представителей огромной футбольной семьи, прибывающих для участия в чемпионате мира. Об этом заявил президент РФ в видеообращении к поклонникам футбола
Кто и как следит за здоровьем наших футболистов перед ЧМ-2018
Выступление сборной России на ЧМ-2018 будет зависеть в том числе от физической формы. Как следят за здоровьем футболистов, рассказал "РГ" главный врач сборной России, председатель медицинского комитета РФС Эдуард Безуглов