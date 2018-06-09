На бесплатные поезда ЧМ-2018 появятся дополнительные билеты

На бесплатные поезда, которые будут курсировать между городами чемпионата мира по футболу-2018, появятся дополнительные билеты. При этом они будут доступны незадолго до отправления состава.

"У нас есть резерв мест для сотрудников силовых служб, но они не всегда этим пользуются, - пояснил Поляков. - Поэтому за два часа могут появиться билеты, которые можно резервировать на вокзале или в интернете".

Матчи мирового первенства примут 11 городов России. Между ними будет организовано 728 дополнительных составов общей вместительностью порядка 440 тысяч мест.