На сайте МВД заработал сервис по вопросам получения гражданства

Чтобы оперативно, без бюрократических проволочек и очередей, разрешить проблемы и рассмотреть вопросы, возникающие в процессе получения гражданства, на официальном интернет-сайте МВД России создан специальный онлайн-сервис.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что этот ресурс создан во исполнение поручения президента России Владимира Путина. Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев приказал на официальном интернет-сайте ведомства создать раздел "Вопросы гражданства Российской Федерации". Переход к нему осуществляется по баннеру, размещенному на главной странице портала. В этом разделе представлена справочная информация о порядке рассмотрения заявлений, необходимых процедурах и формах документов.

Разработан и онлайн-сервис для подачи обращений при возникновении затруднений с получением российского гражданства напрямую в Главное управление по вопросам миграции МВД России. Ирина Волк подчеркнула, что баннер "Хочу стать гражданином Российской Федерации" доступен на странице ГУВМ МВД России. Все поступившие обращения будут рассмотрены профильными специалистами в установленные законом сроки в соответствии с российским законодательством.

Кстати, во время проведения всероссийской акции "Мы - граждане России!" прошла торжественная церемония вручения паспорта гражданина Российской Федерации подросткам, достигшим 14-летнего возраста. Среди тех, кто вручал юным россиянам их первые в жизни паспорта - первый заместитель министра внутренних дел России генерал-полковник полиции Александр Горовой.