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Названы дата и место прощания и похорон актера Игоря Охлупина

Новость 09.06.2018, 19:47 | Текст: Олег Усков

Прощание с советским, российским актером Игорем Леонидовичем Охлупиным, скончавшимся 9 июня на восьмидесятом году жизни, пройдет в Московском академическом театре имени Маяковского 11 июня.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу театра.

"Прощание с актером пройдет 11 июня. В 10:30 начнется отпевание в храме Воскресения Словущего на Успенском Вражке. В 12:00 - прощание в Театре Маяковского", - уточнили в театре. Добавив, что похоронят артиста на Троекуровском кладбище.

Игорь Охлупин родился в семье актера Леонида Охлупина. В 1960-м окончил Высшее театральное училище имени Щукина. В том же году был принят в труппу Театра имени  Маяковского.

Экранный дебют - в телеспектакле "Янтарное ожерелье". Снялся в фильмах "Алешкина любовь", "Тучи над Борском" - Герман, сыграл Тимофея Ткачука в "Обелиске" по Быкову, Филиппа Соломина в "Сибириаде", Меркурия в драме "Ночь коротка".

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