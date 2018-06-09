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В театре прокомментировали смерть звезды "Сибириады" Игоря Охлупина

Новость 09.06.2018, 15:40 | Текст: Олег Усков

Известнейший советский, российский актер Игорь Леонидович Охлупин, ведущий актер театра имени Маяковского, скончался, когда большая часть труппы находится на гастролях.

Об этом рассказал RT директор театра Леонид Ошарин, выразив соболезнования в связи со смертью народного артиста РСФСР.

"Игорь Леонидович проработал всю жизнь в Театре Маяковского. Безусловно, талантливейший актер. Все сейчас пребывают в шоке", - сказал Ошарин.

Уточняя: "Театр большей частью находится в городе Чите в Забайкалье на гастролях, поэтому вдвойне тяжело, что мы не можем быть вместе с его родными. Скорбим".

Игорь Охлупин родился в семье актера Леонида Охлупина. В 1960-м окончил Высшее театральное училище имени Щукина и в том же году был принят в труппу Театра имени Владимира Маяковского.

Актерский дебют Игоря Леонидовича состоялся не на сцене, а на ТВ - в телеспектакле "Янтарное ожерелье" по пьесе Погодина.

Был женат на актрисе Наталье Вилькиной ("Школьный вальс", "Стратегия риска"), дочь - актриса Алена Охлупина ("На тебя уповая" Цыплаковой, "Любовь" Тодоровского, где снялась вместе с матерью).

Фильмография Игоря Леонидовича невелика, но достойна: "Алешкина любовь", мощнейшие, чернейшие "Тучи над Борском", где сыграл Германа, Тимофей Ткачук в "Обелиске" по Быкову, Филипп Соломин в "Сибириаде", Меркурий в драме "Ночь коротка".

Скончался актер 9 июня на восьмидесятом году жизни после непродолжительной болезни.

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