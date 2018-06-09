Николай Усков уволен с поста главного редактора Forbes в России

С 9 июня Николай Усков освобожден от должности главного редактора Forbes Россия.

Как говорится в заявлении медиагруппы ACMG, которой принадлежит издание, данное кадровое решение обусловлено неудовлетворенностью качеством работы Ускова и его систематическими нарушениями трудовой дисциплины.

Исполняющим обязанности назначен Николай Мазурин, ранее занимавший пост шеф-редактора издания.

Усков возглавлял российский Forbes с января 2016 года.

Деловое издание Forbes Russia выпускается с 2004 года. Тираж журнала Forbes составляет 100 000 экземпляров.