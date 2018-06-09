Попавшая в больницу "с почками" ведущая "Орла и решки" "беременна"
27-летняя актриса и певица, ведущая популярного телешоу "Орел и решка" Регина Тодоренко, на днях оказавшаяся на больничной койке с "постучавшим в почку пиелонефритом", предложила поклонникам ее поздравить. С тем, что девушка - как тут же предположили многие - "беременна".
"Вот уже почти девять месяцев я вынашиваю это чудо, которое совсем скоро появится на свет. Мне сложно описать эти чувства и эмоции, когда ты осознаешь, как много теперь от тебя зависит. Конечно, мне немного страшно, ведь это большая ответственность. Но я очень долго готовилась к этому. Осталось совсем немного", - написала Тодоренко под веселым фото.
Вызвав активность юзеров в комментариях - не все допоняли теледиву. Некоторые посчитали, что Регина просто "хайпит" и имитирует живот, и специально носит одежду больших размеров - в интересах шоу и ажиотажа. "До чего же люди *** (умственно надалёки)! Да она же просто стебётся", - отметили самые наблюдательные.
Что ничуть не помешало остальным подписчикам рассыпаться в поздравлениях.
Вплоть до момента, когда Тодоренко опубликовала новый пост. Где попросила прекратить распускать слухи, которые уже ее-де злят. Ведь детище, которое она вынашивала, - это не человеческий младенец, а новая передача. Премьера которой запланирована на 29 июня.
Ларчик, в общем-то, как обычно, просто открывался.
Ребята , хватит распускать слухи! Видео для тех, у кого есть чувство юмора!!!! Шоу #ПятницаСРегиной @prtshow - это мое детище, именно его я вынашивала 9 месяцев, а то и год! И наконец-то «МЕНЯ МОЖНО ПОЗДРАВЛЯТЬ» - 29го июня премьера состоится на канале @fridaytv #регинатодоренко #reginatodorenko #регинапутешественница🌎🌏🌍 Спасибо моим адекватным и умным фанам, которые хоть не ленятся заглядывать в аккаунты , которые я публикую и замечают хэштеги #29июня #пятницу
Регина Тодоренко родилась в 1990 году в Одессе. С отличием окончила школу. Имеет диплом магистра театрального искусства. Два года подряд входила в сотню самых красивых женщин России по версии журнала Maxim. Снялась в сериалах "На одном дыхании", "Чарли", "Где логика?", триллере "Пленница".