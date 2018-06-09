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09.06.2018 09:33
Рубрика: В мире

Посол: Босния и Герцеговина всегда может рассчитывать на поддержку РФ

Текст: Александр Борисов (Сараево)
Россия - конструктивный и ответственный партнер Боснии и Герцеговины, заинтересованный в безопасном, стабильном и самостоятельном развитии этой балканской страны. Об этом на приеме, прошедшем в Сараево и посвященном Дню России, рассказал посол РФ в БиГ Петр Иванцов, пригласивший собравшихся посетить Чемпионат мира по футболу и убедиться в гостеприимстве русской души.
Фото: Предоставлено посольством РФ в Сараево. Фото: Предоставлено посольством РФ в Сараево.
Фото: Предоставлено посольством РФ в Сараево.

"На протяжении истории народы России и Боснии и Герцеговины всегда связывали отношения взаимопонимания и сотрудничества, основанные на общности славянского языка, славянской культуры и традиций, - отметил дипломат. - Мы искренне ценим независимую, самостоятельную внешнеполитическую линию БиГ. При этом Россия заинтересована в безопасном, стабильном и самостоятельном развитии вашей страны. Мы будем продолжать содействовать налаживанию конструктивного внутрибоснийского диалога в строгом соответствии с гарантированным Дейтонским соглашением равноправием двух энтитетов и трех государствообразующих народов".

Иванцов особо подчеркнул, что "Босния и Герцеговина всегда может рассчитывать на поддержку России". "Потенциал всестороннего развития между нашими государствами огромен, - добавил он. - Мы ставим перед собой новые задачи, намечаем новые направления взаимодействия. Намерены максимально содействовать всестороннему развитию наших отношений".

Фото: Администрация президента России
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"Мы строим свою державу, как открытое государство, как "территорию возможностей" для широкого сотрудничества со всеми странами на принципах равноправия и взаимного уважения, -  рассказал посол. - Правильность такого подхода в очередной раз продемонстрировал прошедший недавно Петербургский Международный экономический форум, собравший более 17 тысяч человек из 143 стран. Через неделю в России начнется еще одно событие международного масштаба - Чемпионат мира по футболу. 11 российских городов гостеприимно примут сотни тысяч болельщиков и туристов со всего мира! Я всех вас приглашаю посетить однажды Россию, чтобы убедиться в гостеприимстве русской души".

Между тем в Сараево в рамках обозначенного приема прошла и презентация масштабного медиапроекта Русского географического общества (РГО) под названием "Самая красивая страна", направленного на сохранение природы России и воспитание бережного отношения к окружающей среде через искусство фотографии. Организаторами мероприятия выступили директор Центра РГО в Белграде Миролюб Милинчич и посольство РФ в Сараево.

Русское географическое общество (РГО) вносит неоценимый вклад в развитие сотрудничества государств балканского региона и России, что неоднократно было отмечено первыми лицами многих государств, рассказал корреспонденту "Российской газеты" Миролюб Милинчич.

"Отрадно, что наша выставка проходит в Сараево во время празднования Дня России", - считает директор Центра РГО в Белграде, выразивший при этом пожелание, чтобы "посетители смогли увидеть не только изображения, но и ощутить особый дух России".

Миролюб Милинчич также обозначил в качестве одной из важных своих задач - борьбу с историческими фальсификациями.

"В настоящее время на Балканах и в России осталось не так много людей, знающих о существовании неразрывной связи и ощущающих близость между нашими культурами, - указывает он. - Причиной этому стали как объективные, так и субъективные факторы. Сейчас наступает тот момент, когда есть возможность исправить эту ошибку или историческую неправду. Лучшим способом для этого является сближение российской и местной молодежи, знакомство наших детей с культурой, историей и обычаями государств. За время работы мы добились отличных результатов в области студенческих обменов, налаживании коммуникации".

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