Посол: Босния и Герцеговина всегда может рассчитывать на поддержку РФ

Россия - конструктивный и ответственный партнер Боснии и Герцеговины, заинтересованный в безопасном, стабильном и самостоятельном развитии этой балканской страны. Об этом на приеме, прошедшем в Сараево и посвященном Дню России, рассказал посол РФ в БиГ Петр Иванцов, пригласивший собравшихся посетить Чемпионат мира по футболу и убедиться в гостеприимстве русской души.

"На протяжении истории народы России и Боснии и Герцеговины всегда связывали отношения взаимопонимания и сотрудничества, основанные на общности славянского языка, славянской культуры и традиций, - отметил дипломат. - Мы искренне ценим независимую, самостоятельную внешнеполитическую линию БиГ. При этом Россия заинтересована в безопасном, стабильном и самостоятельном развитии вашей страны. Мы будем продолжать содействовать налаживанию конструктивного внутрибоснийского диалога в строгом соответствии с гарантированным Дейтонским соглашением равноправием двух энтитетов и трех государствообразующих народов".

Иванцов особо подчеркнул, что "Босния и Герцеговина всегда может рассчитывать на поддержку России". "Потенциал всестороннего развития между нашими государствами огромен, - добавил он. - Мы ставим перед собой новые задачи, намечаем новые направления взаимодействия. Намерены максимально содействовать всестороннему развитию наших отношений".

"Мы строим свою державу, как открытое государство, как "территорию возможностей" для широкого сотрудничества со всеми странами на принципах равноправия и взаимного уважения, - рассказал посол. - Правильность такого подхода в очередной раз продемонстрировал прошедший недавно Петербургский Международный экономический форум, собравший более 17 тысяч человек из 143 стран. Через неделю в России начнется еще одно событие международного масштаба - Чемпионат мира по футболу. 11 российских городов гостеприимно примут сотни тысяч болельщиков и туристов со всего мира! Я всех вас приглашаю посетить однажды Россию, чтобы убедиться в гостеприимстве русской души".

Между тем в Сараево в рамках обозначенного приема прошла и презентация масштабного медиапроекта Русского географического общества (РГО) под названием "Самая красивая страна", направленного на сохранение природы России и воспитание бережного отношения к окружающей среде через искусство фотографии. Организаторами мероприятия выступили директор Центра РГО в Белграде Миролюб Милинчич и посольство РФ в Сараево.

Русское географическое общество (РГО) вносит неоценимый вклад в развитие сотрудничества государств балканского региона и России, что неоднократно было отмечено первыми лицами многих государств, рассказал корреспонденту "Российской газеты" Миролюб Милинчич.

"Отрадно, что наша выставка проходит в Сараево во время празднования Дня России", - считает директор Центра РГО в Белграде, выразивший при этом пожелание, чтобы "посетители смогли увидеть не только изображения, но и ощутить особый дух России".

Миролюб Милинчич также обозначил в качестве одной из важных своих задач - борьбу с историческими фальсификациями.

"В настоящее время на Балканах и в России осталось не так много людей, знающих о существовании неразрывной связи и ощущающих близость между нашими культурами, - указывает он. - Причиной этому стали как объективные, так и субъективные факторы. Сейчас наступает тот момент, когда есть возможность исправить эту ошибку или историческую неправду. Лучшим способом для этого является сближение российской и местной молодежи, знакомство наших детей с культурой, историей и обычаями государств. За время работы мы добились отличных результатов в области студенческих обменов, налаживании коммуникации".