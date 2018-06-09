Путин: Россия готова наладить отношения с США

Россия готова к нормализации отношений с США, заявил президент РФ Владимир Путин.

В интервью телеканалу "Россия 1" он уточнил, что инструменты для этого могут быть разные, включая также личные встречи глав государств.

Российский лидер считает, что президент США Дональд Трамп умеет слушать собеседника и при этом реагирует на приводимые аргументы. А потому диалог с американским коллегой может быть конструктивным, констатировал Владимир Путин, отметив, что Дональд Трамп исполняет свои обещания, которые дал в ходе избирательной кампании.

Одно из обещаний - улучшить российско-американские отношения, напомнил глава государства, выразив надежду, что и это тоже состоится.

"Мы к этому готовы. Мяч, я считаю, на американской стороне", - подчеркнул президент России.