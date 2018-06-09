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09.06.2018 10:58
Рубрика: Власть

Путин на ШОС встретился с лидерами Таджикистана и Узбекистана

Текст: Татьяна Замахина (Циндао)
Президент РФ Владимир Путин начал серию двусторонних встреч "на полях" саммита ШОС в Циндао. Состоялись переговоры с лидерами Узбекистана и Таджикистана.

В ходе встречи с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым Владимир Путин ответил на приглашение посетить республику осенью этого года. Он также сообщил о значительном росте товарооборота. В частности, это произошло из-за организации "зеленого коридора" на границе двух стран. В результате рост объема поставок овощей и фруктов - 35-36%.

Фото: Михаил Климентьев/ РИА Новости
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Со своей стороны Мирзиёев назвал курс на сотрудничество с РФ неизменным. Сложно найти отрасль, где бы у РФ и Узбекистана не было совместных начинаний. В частности, речь о планах совместного строительства атомной электростанции.

Глава республики уточнил, что ждет коллегу с визитом в октябре.

С лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном Путин поговорил о региональной безопасности и обсудил ситуацию вокруг таджикско-афганской границы.

Кроме того, российский лидер в ходе встречи заметил, что возможность обсудить различные вопросы у лидеров будет и в сентябре в Душанбе на саммите СНГ.

Говоря об экономике, Путин подчеркнул, что стратегическое партнерство России и Таджикистана развивается. В первом квартале этого года товарооборот прибавил свыше 18%. РФ помогает республике и с подготовкой военных кадров. "500 ваших военнослужащих проходят сейчас обучение в вузах Министерства обороны РФ", - сказал глава государства.

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