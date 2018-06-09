Путин призвал Порошенко освободить российских журналистов

Президенты России и Украины провели телефонный разговор. Беседа состоялась по инициативе Киева.

Лидеры обсудили ситуацию на юго-востоке Украины и ход реализации минского "Комплекса мер", в том числе с учетом встречи министров иностранных дел государств "нормандского формата". Напомним, что эта встреча должна пройти 11 июня в Берлине.

"Особое внимание уделено вопросам гуманитарного характера, включая обмен удерживаемых лиц. Владимир Путин подчеркнул необходимость незамедлительного освобождения российских журналистов, арестованных на Украине", - сообщили в пресс-службе Кремля.

"Достигнута договоренность о посещении уполномоченными по правам человека обеих стран российских граждан, находящихся в заключении на Украине, и украинских - в России", - отмечается в сообщении.