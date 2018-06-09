Путин рассказал о выборе преемника из числа новых губернаторов

Нужно следить с особым вниманием за теми губернаторами, кто оказался на своем месте и отвечает высокому статусу руководителя региона, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью ведущему программы "Вести в субботу" Сергею Брилеву на телеканале "Россия 1".

Так глава государства ответил на вопрос о возможном выборе преемника из числа действующих губернаторов.

При этом президент отметил, что назначенные главы регионов хорошо профессионально подготовлены и мотивированы на достижение конечного результата в работе. "Это видно по ним, у них прямо глаза горят", - сказал Владимир Путин.

Он подчеркнул, что "жизнь покажет, кто и чего добился и кто на что имеет право претендовать". И добавил: "в конечном результате действительно граждане России определят, кто является наиболее достойным" претендентом на пост президента страны.