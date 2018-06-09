Новости

В Челябинске дети выпрыгнули из окна второго этажа из-за пожара 14:14
"Российская газета" станет участником "Велоночи" в Коми 14:09
В Беларуси соберут первые 30 тысяч китайских электромобилей 14:07
Путин рассказал о выборе преемника из числа новых губернаторов 13:59
Стрельбу от бедра из "Минигана" сняли на видео 13:58
Минтранс назвал сумму компенсации за билеты "Саратовских авиалиний" 13:56
В зоопарке Пензы животным сделали креативную стрижку к ЧМ-2018 13:55
В Крыму появилась "Винная деревня" 13:52
МИД РБ отмечает неспособность США пересматривать свою позицию в отношении Минска 13:50
Городской транспорт Ростова к ЧМ-2018 заработает в ночном режиме 13:45
Тульский экс-губернатор вышел на свободу по УДО 13:44
Волгоградец попал под суд за продажу шпионских очков 13:43
Захарова прокомментировала заявления британского посла о русофобии 13:36
В Севастополе из-за отравления детей временно закрыли лагерь 13:33
Самарскую набережную перед ЧМ-2018 украсят восемь огромных матрешек 13:27
Под Ярославлем реконструируют футбольный матч 1914 года 13:07
Стала известна стоимость модернизации Су-25 до версии "Суперграч" 13:00
"Яндекс" научился прокладывать веломаршруты 12:54
Под Воронежем именем погибшего в Сирии летчика назвали улицу 12:54
Глава МЧС проверил готовность Сочи к чемпионату мира по футболу 12:50
Россиянам напомнили о короткой рабочей неделе 12:47
Ученые подтвердили молниеносность освоения Сибири 12:42
Стиллавин заступился за омскую учительницу, уволенную из-за фото 12:39
Минск предложил Монголии создавать эффективные промышленные предприятия 12:38
Восточносибирская рысь родила четырех детенышей в Московском зоопарке 12:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Россиянам хотят добавить еще один выходной день
Россиянам хотят добавить еще один выходной день
Опрос: Назовите лучшую из инициатив мэра Сергея Собянина
Опрос: Назовите лучшую из инициатив мэра Сергея Собянина
13 июня в "РГ" пресс-конференция Валерия Гергиева и Мартина Энгстрёма
13 июня в "РГ" пресс-конференция Валерия Гергиева и Мартина Энгстрёма
09.06.2018 13:59
Рубрика: Власть

Путин рассказал о выборе преемника из числа новых губернаторов

Нужно следить с особым вниманием за теми губернаторами, кто оказался на своем месте и отвечает высокому статусу руководителя региона, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью ведущему программы "Вести в субботу" Сергею Брилеву на телеканале "Россия 1".

Фото: Константин Завражин/РГ
Путин: Россия готова наладить отношения с США

Так глава государства ответил на вопрос о возможном выборе преемника из числа действующих губернаторов.

При этом президент отметил, что назначенные главы регионов хорошо профессионально подготовлены и мотивированы на достижение конечного результата в работе. "Это видно по ним, у них прямо глаза горят", - сказал Владимир Путин.

Он подчеркнул, что "жизнь покажет, кто и чего добился и кто на что имеет право претендовать". И добавил: "в конечном результате действительно граждане России определят, кто является наиболее достойным" претендентом на пост президента страны.

Главное сегодня

Путин рассказал о выборе преемника из числа новых губернаторов
Захарова прокомментировала заявления британского посла о русофобии
Путин подарил китайскому коллеге баню из кедра
Суд в Кемерове продлил арест четырем фигурантам дела "Зимней вишни"
СМИ: Транспортные льготы предложили ввести для студентов