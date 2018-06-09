Распределено более 100 тысяч дополнительных билетов на ЧМ-2018

Как сообщает пресс-служба ФИФА, порядка 120 тысяч дополнительных билетов продано в первые часы после возобновления продаж. Стоит при этом отметить, что ни на один матч не осталось доступных билетов самой дешевой четвертой категории, созданной специально для резидентов РФ. Впрочем, билеты других категорий на отдельные матчи еще есть в наличии.

В общей же сложности с момента начала продаж в сентябре 2017 года распределено более 2,5 миллионов билетов на матчи чемпионата мира. Турнир, напомним, начнется 14 июня, а завершится 15 июля, и вплоть до последнего дня у болельщиков будет шанс приобрести билеты. Это можно сделать на сайте fifa.com/bilet.

Любой обладатель билета должен будет также оформить Fan ID - паспорт болельщика. Это удостоверение обязательно должен иметь при себе любой зритель ЧМ-2018, так как без него невозможно будет попасть на стадион даже при наличии билета. Кроме того, оно обеспечивает определенные льготы в период проведения матчей. С подробной информацией об оформлении документа можно ознакомиться на сайте fan-id.ru.