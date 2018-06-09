Брянского студента осудили за ограбление инкассатора

Суд в Брянске вынес приговор студенту местного техникума, ограбившему инкассатора.

По информации прокуратуры региона, преступление было совершено у входа в отделение почтовой связи утром 13 марта 2018 года. 20-летний молодой человек ударил инкассатора по голове деревянной битой и выхватил из его рук сумку с одним миллионом и 67 тысячами рублей.

Потом он купил на эти деньги автомобиль BMB X5, пневматический пистолет и снимал посуточно квартиру, где отдыхал с друзьями.

В прокуратуре рассказали, что в судебном заседании парень полностью признал свою вину, принес извинения потерпевшему, здоровью которого причинил тяжкий вред, а мать подсудимого возместила Брянскому областному управлению инкассации ущерб в полном объеме. Кроме того, она возместила и моральный вред, причиненный потерпевшему.

- Суд признал молодого человека виновным в разбое, совершенном с применением насилия, опасного для жизни, - рассказали в ведомстве. - С учетом смягчающих обстоятельств он приговорен к восьми годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Кроме того, к подсудимому применены дополнительные виды наказания - штраф в сумме 250 тысяч рублей и ограничение свободы сроком на один год.

В прокуратуре подчеркнули, что приговор в законную силу пока не вступил.