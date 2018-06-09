Движение поездов на Белорусском направлении затруднено из-за ЧП

На перегоне Дорохово-Можайск в Подмосковье загорелась электричка. В настоящее время огонь уже потушен, но из-за ЧП движение организовано по одному пути.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе Московской железной дороги, загорелся один из вагонов пригородного поезда. Его остановили на перегоне. На месте работали пожарные расчеты, также туда были отправлены два пожарных поезда. В 19.45 огонь был потушен. По предварительной информации, никто из пассажиров за медицинской помощью не обращался, причины пожара выясняются.

Диспетчеры МЖД работают над восстановлением расписания.