"ЕР" выдвинула Андрея Воробьева кандидатом в губернаторы Подмосковья

Московское областное отделение политической партии "Единая Россия" по итогам праймериз выдвинула действующего губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в кандидаты на пост главы региона.

"В бюллетени было внесено пять кандидатур. Результаты распределились следующим образом: Володин Роман - восемь голосов, Воробьев Андрей - 199 голосов, Кабанова Валентина - 15 голосов, Лысенко Александр - семь голосов, Толмачев Александр - три голоса", - сказал ТАСС председатель счетной комиссии Александр Костомаров.

В свою очередь Воробьев поблагодарил однопартийцев за поддержку.

Избирательная кампания по выборам губернатора региона официально стартовала в Московской области 8 июня. Выборы губернатора Московской области пройдут в единый день голосования 9 сентября.