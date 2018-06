Franz Ferdinand представит в России новый альбом

Одна из самых озорных, резких и модных новых британских групп "нулевых" снова едет в Россию. Уже с шестым по счету альбомом Always Ascending. Уже частично электронным, романтичным, но все равно - неизменно бойким, ершистым и мелодичным.

Основатели диско-панка из Глазго теперь переключились на брит-поп. Их мелодии вновь - отважные, звонкие, немного манерные, зато танцевальные и удалые. Как и в середине "нулевых", когда горделивые и отчаянные навзрыд интонации вокалиста Алекса Капраноса, хлесткие удары по гитарным струнам и бодрые ритмы привлекали хипстеров со всего мира…

Но дух песен Take Me Out, Tell Her Tonight и Michael, с которых и начиналась слава Franz Ferdinand, ныне изменился. Альбом Always Ascending - это уже электронные украшательства, синтетический звук поровну с гитарным - ведь в составе шотландцев впервые появился пятый музыкант. Это клавшник и гитарист Джулиан Корри, который чаще все-таки играет на синтезаторах.

Да и продюсер теперь новый - Филлип Здар, прежде работавший с Beastie Boys.

Очевидно, что на необходимости перемен в музыке и составе сказался и творческий кризис, в котором "францы" пребывали с 2005 по 2013-й годы… И вышли из него только благодаря проекту FFS с известными оптимистами - братьями Маэлами из группы Sparks. Жаль, впрочем, что их общий альбом оказался единственным. Ведь отменных песен, начиная с No More Heroes, на нем было вдоволь…

Теперь мы сможем услышать новый альбом и самих Franz Ferdinand, дающих сразу два концерта в России.

Сначала (9 июня) культовые шотландцы выступят в московском клубе Stadium. А затем отправятся в Санкт-Петербург, где станут хэдлайнерами престижного летнего рок-фестиваля Stereoleto.