Индия построит в Курске фармзавод

Представители индийской делегации предложили построить в Курске фармацевтическое предприятие широкого профиля и подписали с мэром Курска Николаем Овчаровым соответствующее соглашение. Пока документ исключительно рамочный, однако обе стороны намерены продолжить разговор на эту тему.

В целом же с представителями иностранных делегаций на Коренской ярмарке было подписано 15 соглашений и договоров, и, как отметил глава региона Александр Михайлов, каждый такой документ - это и есть та самая "точка роста", которая даст старт новому производству, увеличению налоговой базы и числа рабочих мест.

Примечательно, что иностранные партнеры - как давние, так и те, что только начали устанавливать связи с курским бизнесом и властями, говорили не только об инвестиционной привлекательности региона или благоприятном климате для компаний, но и особенном курском радушии и гостеприимстве. При этом даже представители Молдовы и Беларуси - стран, с которыми область сотрудничает достаточно давно, сказали о растущем потенциале экономических отношений.

- В моем гостиничном номере я увидел бутылку вина из Испании, и что хочу сказать: молодцы-испанцы, но мне хочется, чтобы в Курске пили молдавское вино, - отметил посол Молдовы в РФ Андрей Негуца.