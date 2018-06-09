Коренская ярмарка: от таежных грибов до медового мыла

В Курской области XVIII Коренская ярмарка собрала свыше семи тысяч гостей и участников из 43 регионов России и 32 стран ближнего и дальнего зарубежья.

В этом году ярмарка празднует своеобразный юбилей - 400 лет назад икона Божией матери "Знамение" Курская Коренная с молитвенным шествием была впервые перенесена из Курска. Чуть позже здесь и появилась ярмарка. Известно, что в те времена она длилась по два месяца, сейчас же - два дня.

- Ярмарка была возрождена 18 лет назад под стенами монастыря древней русской святыни - Курской Коренной Рождества Пресвятой Богородицы мужской пустыни в местечке Свобода, - сказал губернатор Курской области Александр Михайлов. - Ее история насчитывает свыше 300 лет. Это была одна из трех главных ярмарок, которую называли Южные ворота России.

География в этом году представлена очень широко. Например, впервые участие приняла делегация из Казахстана. Ассортимент оказался широчайший. Только мастера народных промыслов приехали из 22 регионов и Беларуси. Так, старооскольский центр ремесел привез десятки головных уборов, которые были в моде лет этак 150-200 назад. Многие добирались издалека и приехали не первый раз.

- Мы были здесь в прошлом году, и нам очень понравилось, - рассказывает Владимир - представитель Нижегородского центра мастеров "Стальные традиции". - Здесь прекрасная атмосфера - она какая-то особенная, духовная.

Нижегородцы торгуют клинками - готовыми ножами и лезвиями-полуфабрикатами. Цены кусаются - стандартные модели стоят от двух тысяч рублей, авторские - вдвое дороже. Но к лотку не протолкнуться.

- У нас есть собственная кузница, работаем как в старину, - продолжает Владимир. - Никакого промышленного производства, станков. А всего нас - 12 человек.

Рядом бойко торгуют чаем.

- Угощайтесь! - улыбается милая женщина. - Такого чая нигде больше не попробуете.

Несколько лет назад предприниматель Елена Калмыкова открыла в деревне Ростилово Вологодской области небольшое производство. А чай-то у нее непростой.

- Зачем нам иностранное, когда у нас есть свое и намного лучше! - говорит она. - Вся наша продукция изготовлена из иван-чая, как это веками делали на Руси. Он поднимает тонус и придает силы, нормализует артериальное давление. А еще помогает в лечении мужских болезней.

Сбор ручной, технология изготовления - экологически чистая. На Коренскую ярмарку Елена приехала впервые и привезла десятки сортов. Хочешь - с мятой, хочешь - с чабрецом, в красивой бумажной упаковке или на развес. Воздух такой душистый, что отходить не хочется.

- А хорошо берут?

- Что вы, расхватывают!

- Значит, в следующем году опять приедете?

- Конечно!

Артель из города Сарапула, это в Удмуртии, приезжает в Курскую область ежегодно. Говорят, есть у нее тут уже и свои постоянные клиенты. Путь не близкий, на машине проехали около двух тысяч километров. Но никто в артели и не думает отказаться от поездок. Коренская ярмарка для небольшого коллектива из десяти человек - всегда праздник.

- Нас всегда очень ждут, мы же людям здоровье привозим, - говорит Татьяна, владелец предприятия. - Вот тапочки, вот - валенки, чулки, валяные из тонкорунной шерсти мериноса. Взрослые, детские, какие хотите.

Меринос - это порода тонкорунных овец. Валенки и чулки и впрямь мягкие, тончайшие. Артель не использует краску и химическую обработку. Такие валенки не только согреют - успокоят боли, снимут усталость и восстановят кровообращение. Секрет кроется в ланолине, природном антисептике, которым богата шерсть мериносов.

- Грибочков не желаете? Ягодки есть, травки таежные!

Подхожу.

- Неужели таежные? Откуда вы?

- Из Республики Коми.

- Однако…

Ирина Морозова держит фермерское хозяйство. Продукцию продает на ярмарках, ездит по всей стране. От обилия сушеных трав и ягод глаза разбегаются. Многое из того, что есть на прилавке, в средней полосе не растет. Ну а грибы хоть и у нас такие растут, но чем не товар? Таежные ведь: боровики сушеные, боровики в маринаде, грузди черные и белые, соленые, лисички…

- Вкуснее и придумать ничего нельзя, - уверяет Ирина.

Но где же куряне? Да вот же они. Знакомьтесь - семья Батылиных. Жена осталась с детьми, а за прилавком - муж Алексей. Меда сортов около десяти, в том числе из акации и лесной - разнотравье. Медовуха на выбор, свойская, но лицензированная. Семья официально зарегистрировала свою пасеку как личное подсобное хозяйство.

Предмет особой гордости - мыло ручной работы, изготовленное из меда.

- Секрета раскрыть не могу, потому что сам его не знаю, - смеется Алексей, отвечая на вопрос - как вы это делаете. - Жена занимается, а меня не подпускает. Творит в мастерской, фантазирует. Знаю, что создается мыльная основа, а потом туда добавляется мед.

Приезжайте к нам на пасеку - все покажем и расскажем, приглашает напоследок.

Все это доказывает, что Коренская ярмарка за 18 лет превратилась в крупное деловое событие, важное не только для экономики, но и для укрепления простых дружеских человеческих отношений.

- Уверен, что и в будущем ярмарка будет расширяться, процветать и совершенствоваться и позволит открыть для ее участников новые перспективы, - отметил губернатор Александр Михайлов.