Разнообразие товаров и широкую географию участников назвали главными особенностями восемнадцатой Курской Коренской ярмарки, открывшейся в местечке Свобода Золотухинского района. Сегодня мало кто может представить, что в первой возрожденной ярмарке участвовало всего 36 предприятий: ведь сегодня число "купцов" превысило семь тысяч, причем многие из них - представители 32 стран ближнего и дальнего зарубежья.

Немецкое оборудование и индийские лекарства, узбекские пряности и сладости из Японии, абхазское вино и болгарская косметика, а также широкий выбор белорусского льна и валенок из разных российских регионов: уникальные товары Коренской можно перечислять бесконечно.

Яркостью и многообразием, радушием и весельем ярмарка поразила иностранцев. Глава ассоциации европейских приграничных регионов Дитер Фризе отметил, что в непростое "эмоциональное" время важно стремиться к сотрудничеству и взаимопониманию.

- Мы участвуем в Среднерусском экономическом форуме и Коренской ярмарке в третий раз и очень этому рады, - отметил он. - На прошлой ярмарке я купил приспособление для лепки вареников, мне нравится это блюдо и я его готовлю дома. Я хочу сказать, что это лучшие вареники за пределами России.