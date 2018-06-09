Поздравление с Днем России

Дорогие калужане! От имени депутатов городской думы поздравляю вас с Днем России!

День России олицетворяет неразрывную связь многовековых традиций российской государственности, патриотизма и общей ответственности за настоящее и будущее нашей Родины.

Завтрашний день России, будущее нашей благословенной калужской земли зависит от каждого жителя, его трудовых успехов и созидательной инициативы.

Сегодня Калуга динамично развивается, превращаясь в комфортный современный город. В основе этих преобразований - труд и талант калужан, которые любят свой город и свою страну.

От всей души желаю вам, уважаемые калужане, здоровья и счастья, новых успехов и достижений, пусть каждый дом будет наполнен радостью и теплом, а в семьях царит мир и благополучие. С праздником, с Днем России!