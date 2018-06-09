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09.06.2018 15:42
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Собянин осмотрел новое футбольное поле спорткомплекса Олимпийской деревни

Текст: Любовь Проценко

Новое футбольное поле спорткомплекса Олимпийской деревни осмотрел мэр Москвы Сергей Собянин.

Он рассказал, как живет сейчас это район Москвы: "В Олимпийской деревне происходят преобразования, раньше здесь хотели построить жилье, был инвестиционный контракт, мы его расторгли. И вот построены теннисные корты, строится ледовая арена, построено первоклассное футбольное поле, на котором можно заниматься круглый год, со спортивными раздевалками, душевыми".

Глава города напомнил, что в Москве построены и реконструированы несколько больших стадионов: ЦСКА, "Спартак", "Лужники", "Локомотив". Согласно материалам пресс-службы мэрии Москвы, до 2020 года в городе построят еще семь новых футбольных полей. Наличие такой базы, подчеркнул мэр, очень важно для столицы: "Нужно, чтобы были поля, чтобы вы тренировались, подрастало молодое поколение, и у нас были не только хорошие стадионы, но и первоклассная национальная сборная". Молодым спортсменам он пожелал побед и высказал надежду, что из них вырастут настоящие чемпионы.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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В материалах пресс-службы мэра и правительства столицы приведена цифра: более 15 тысяч человек занимаются футболом  в системе спортивных школ города. Еще 3,7 тысяч москвичей посещают футбольные секции в центрах физической культуры и спорта, расположенных в округах. Благодаря вниманию властей, условия для тренировок и учебы у них год от года становятся лучше. В частности, только для футболистов созданы свыше тысячи  площадок, включая 129 полноразмерных футбольных полей. Помимо них, есть еще 603 школьных стадиона и площадки, 12 площадок в вузах, 273 дворовые площадки, оснащенные специальным покрытием, разметкой и воротами, 45 футбольных площадок Москомспорта. Есть где поиграть в футбол и во всех городских парках и на природных территориях.

Отмечается также, что проектами предусматривается размещение полноразмерных футбольных полей с искусственным покрытием, исключением станет стадион ГБУ "СШОР "Москвич" на Волгоградском проспекте, там будет устроено футбольное поле с натуральным газоном. Кроме того, предполагается строительство административно-бытовых комплексов с раздевалками, спортивными залами и другими воспитательными помещениями.

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