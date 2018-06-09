Собянин позвал москвичей стать волонтерами своего избирательного штаба

Новости

Глава МЧС проверил готовность Сочи к чемпионату мира по футболу 12:50
Россиянам напомнили о короткой рабочей неделе 12:47
Ученые подтвердили молниеносность освоения Сибири 12:42
Стиллавин заступился за омскую учительницу, уволенную из-за фото 12:39
Минск предложил Монголии создавать эффективные промышленные предприятия 12:38
Восточносибирская рысь родила четырех детенышей в Московском зоопарке 12:25
Василий Уткин будет комментировать матчи ЧМ-2018 на Первом канале 12:21
В Петербурге предстанет перед судом банда вымогателей 12:20
Лавров призвал к стабильности в Северо-Восточной Азии 12:19
В Сибири наказали проводницу, заставившую людей выпрыгивать из поезда 12:18
"Яблоко" не сумело выдвинуть кандидата в мэры Москвы 12:14
Крымчане решили отправиться в Турцию после слов про "аннексию" 12:10
В Геленджик не пустили 70 тонн зараженных абрикосов 12:05
Lexus ES: Смогли ли японцы создать соперника "немецкой тройке" 12:00
Брянского студента осудили за ограбление инкассатора 11:40
В Башкирии мальчик умер в лагере из-за проблем с сердцем 11:39
Суд запретил сдавать в аренду лежбище нерпы на Байкале 11:33
На Ямале утвердили новый состав правительства 11:32
Патриотами назвали себя 92% россиян 11:24
Россияне назвали идеальный автомобиль 11:22
В Петербурге прогулочный катер врезался в набережную 11:20
В Москве скончался ведущий актер театра имени Маяковского Игорь Охлупин 11:17
В тюменском поселке трое мальчиков сбежали из детсада 11:03
ФАС назвала сроки возможного возбуждения дела против сотовых операторов 10:55
В петербургском метро провели футбольный матч 10:51
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Россиянам хотят добавить еще один выходной день
Россиянам хотят добавить еще один выходной день
Опрос: Назовите лучшую из инициатив мэра Сергея Собянина
Опрос: Назовите лучшую из инициатив мэра Сергея Собянина
13 июня в "РГ" пресс-конференция Валерия Гергиева и Мартина Энгстрёма
13 июня в "РГ" пресс-конференция Валерия Гергиева и Мартина Энгстрёма
09.06.2018 11:38
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Собянин позвал москвичей стать волонтерами своего избирательного штаба

Текст: Любовь Проценко
"Мне нужна ваша помощь. Если вы хотите, чтобы наш город стал лучшим на Земле, чтобы мы гордились Москвой, чувствовали себя уверенно, безопасно и уютно, получали качественные услуги, имели достойную работу и обеспеченную старость, если вы поддерживаете перемены, происходящие в Москве - присоединяйтесь к моей команде!", - обратился к москвичам мэр Москвы Сергей Собянин на своем персональном сайте. И пояснил: все желающие могут стать волонтерами его избирательного штаба.
Собянин предложил возглавить свой штаб Константину Ремчукову

Так Собянин отреагировал на предложения горожан, которые подходят к нему на встречах и предлагают свою помощь в избирательной кампании.

Для тех, кто хочет записаться в волонтеры и поучаствовать в работе предвыборного штаба, он на своем сайте открыл даже специальный раздел. В нем Собянин рассказывает, чем они могут быть полезны уже сейчас, на первых этапах выборов.

"Требуются волонтеры, соратники и союзники - собирать и проверять подписи, общаться с москвичами, участвовать в пикетах, организовывать акции в мою поддержку. Приходите в мой штаб. Здесь вы встретите много интересных людей. У каждого будет возможность реализовать себя. Будет интересно", - пишет он.

Напомню, о намерении вновь участвовать в выборах мэра Москвы в сентябре 2018 года Сергей Собянин объявил 26 мая на дне рождения "Активного гражданина" в Парке Горького. Он заявил, что чувствует ответственность за проекты, которые реализуются в Москве. Обращаясь к горожанам, градоначальник подчеркнул, что это масштабные и сложные проекты, и ему важно, чтобы москвичи поверили в них. Вчера Собянин подал в Мосгоризбирком документы, необходимые для кандидата на выборах мэра столицы.

Справка "РГ"

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября. Кандидатом на пост мэра Москвы может стать гражданин России, достигший на день голосования 30 лет. Мэр избирается на пятилетний срок. Одно лицо не может быть избрано мэром Москвы более двух сроков подряд. Впервые в этом году на выборах мэра избирательные участки будут работать на два часа дольше - с 08:00 до 22:00, а не до 20:00. Кроме того, впервые будет предусмотрена возможность проголосовать за пределами Москвы.

Главное сегодня

В России изменят правила призыва на срочную службу
Путин подарил китайскому коллеге баню из кедра
СМИ: Транспортные льготы предложили ввести для студентов
Россельхозбанк возглавит бывший заместитель Дмитрия Патрушева
Режим ЧС ввели в районе Хабаровского края из-за взрыва газа