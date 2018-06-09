Собянин позвал москвичей стать волонтерами своего избирательного штаба

"Мне нужна ваша помощь. Если вы хотите, чтобы наш город стал лучшим на Земле, чтобы мы гордились Москвой, чувствовали себя уверенно, безопасно и уютно, получали качественные услуги, имели достойную работу и обеспеченную старость, если вы поддерживаете перемены, происходящие в Москве - присоединяйтесь к моей команде!", - обратился к москвичам мэр Москвы Сергей Собянин на своем персональном сайте. И пояснил: все желающие могут стать волонтерами его избирательного штаба.

Так Собянин отреагировал на предложения горожан, которые подходят к нему на встречах и предлагают свою помощь в избирательной кампании.

Для тех, кто хочет записаться в волонтеры и поучаствовать в работе предвыборного штаба, он на своем сайте открыл даже специальный раздел. В нем Собянин рассказывает, чем они могут быть полезны уже сейчас, на первых этапах выборов.

"Требуются волонтеры, соратники и союзники - собирать и проверять подписи, общаться с москвичами, участвовать в пикетах, организовывать акции в мою поддержку. Приходите в мой штаб. Здесь вы встретите много интересных людей. У каждого будет возможность реализовать себя. Будет интересно", - пишет он.

Напомню, о намерении вновь участвовать в выборах мэра Москвы в сентябре 2018 года Сергей Собянин объявил 26 мая на дне рождения "Активного гражданина" в Парке Горького. Он заявил, что чувствует ответственность за проекты, которые реализуются в Москве. Обращаясь к горожанам, градоначальник подчеркнул, что это масштабные и сложные проекты, и ему важно, чтобы москвичи поверили в них. Вчера Собянин подал в Мосгоризбирком документы, необходимые для кандидата на выборах мэра столицы.

Справка "РГ"

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября. Кандидатом на пост мэра Москвы может стать гражданин России, достигший на день голосования 30 лет. Мэр избирается на пятилетний срок. Одно лицо не может быть избрано мэром Москвы более двух сроков подряд. Впервые в этом году на выборах мэра избирательные участки будут работать на два часа дольше - с 08:00 до 22:00, а не до 20:00. Кроме того, впервые будет предусмотрена возможность проголосовать за пределами Москвы.