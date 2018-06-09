Собянин предложил дать сотрудникам предприятий выходной 14 июня

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил руководителям столичных предприятий и организаций сделать выходными дни, в которые столица будет принимать матчи чемпионата мира по футболу. Такое заявление глава города сделал, посетив оперативный штаб турнира. Он открылся рядом со стадионом "Лужники".

По словам мэра, все городские службы находятся на низком старте и готовы встречать гостей и болельщиков мирового первенства.

"Москва привыкла к большим мероприятиям, но такие как чемпионат мира по футболу в столице проходят редко, - сказал Собянин. - Проблема даже не в том, что приедут десятки тысяч болельщиков и футбольные сборные. Особые трудности возникнут в дни, когда Москва примет матч открытия и финал, поскольку приедет много высоких гостей".

В день старта чемпионата, добавил мэр, столицу планируют посетить более десяти глав государств, что скажется на дорожной обстановке.

"Поэтому пользуясь случаем, хочу обратиться к руководителям предприятий и организаций дать по возможности своим сотрудникам выходные, - подчеркнул глава города. - Особенно 14 июня, чтобы они не попали в пробки и не возникло транспортных проблем".

Автомобилистов Собянин в дни матчей призвал пересесть на общественный транспорт.

Чемпионат мира по футболу, напомним, стартует 14 июня. В Москве матчи пройдут на двух стадионах - "Лужники" и "Спартак".