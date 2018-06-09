Ударивший ножом школьницу мужчина задержан в Москве

В Москве задержан подозреваемый в покушении на убийство одиннадцатилетней девочки. Об этом сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по столице Юлия Иванова.

Нападение произошло в минувшую пятницу в одном из жилых домов по 4-у Очаковскому проезду. Ребенок, возвращаясь домой после прогулки во дворе, зашел в подъезд. Незнакомый мужчина, проследовавший за девочкой, нанес ей проникающее ножевое ранение. По данному факту возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

"Благодаря совместной работе следователей Главного управления и сотрудников уголовного розыска задержан ранее судимый за совершение ряда особо тяжких преступления мужчина 1975 года рождения", - сообщила Иванова.

Следователи проводят с подозреваемым необходимые действия, в ходе которых будет уставлена картина произошедшего и мотивы преступления.