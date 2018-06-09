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09.06.2018 16:14
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

В Москве состоялось заседание попечительского совета РФБ

Текст: Илья Трисвятский
В Москве состоялось заседание попечительского совета Российской федерации баскетбола (РФБ), который возглавляет специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, почетный президент интернациональной Единой лиги ВТБ Сергей Борисович Иванов.

Напомним, что после некоторого перерыва попечительский совет возобновил свою деятельность осенью 2015 года, вскоре после избрания президентом РФБ Андрея Кириленко, который считается сильнейшим игроком за постсоветскую историю российского баскетбола и завершил свою профессиональную спортивную карьеру спортивную карьеру по завершении сезона 2014/15.

Собравшийся в новом составе попечительский совет тогда определил основные приоритеты развития баскетбола в России - детский баскетбол, сборные команды (национальные и всех возрастов резерва), любительский и массовый баскетбол, а также  консолидация общих усилий всех заинтересованных сторон.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
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На нынешнем заседании попечительского совета был отмечен значительный прогресс, достигнутый за два с половиной года - как по результатам в спорте высших достижений, так и с точки рения развития и популяризации баскетбола в стране. Во-первых, создано множество новых проектов, связанных с детским баскетболом. Во-вторых, достигнуты серьезные успехи на крупнейших международных соревнованиях - в 2017 году чемпионками мира стали наши девушки из молодежной сборной (до 19 лет) и представительницы новой олимпийской дисциплины баскетбола 3х3, выигравшие взрослой первенство планеты (официальное название - Кубок мира). В-третьих, постепенно возвращается на ведущие позиции в Старом Свете и в мире мужская национальная сборная России - на первенстве континента 2017 в Турции команда Сергея Базаревича дошла до полуфинала. Это огромный прогресс по сравнению с результатами на двух предыдущих Евробаскетах (2013, 2015), где не удавалось даже выйти из группы.

Несмотря на то, что болельщики в первую очередь следят за выступлениями сборных, на заседании попечительского совета сейчас решено, что приоритетной по-прежнему остается работа по воспитанию резерва. Отдельно подчеркивалась важность подготовки тренерских кадров для детско-юношеского баскетбола. В развитии этого направление существенное значение имеет "Программа лицензирования детских тренеров", которая должна действовать на постоянной основе.

Справка "РГ"

Общероссийская общественная организация "Российская Федерация Баскетбола" создана на учредительной конференции 27 октября 1991 года, в марте 1992-го получила признание Международной федерации баскетбола (ФИБА) в качестве правопреемницы Федерации баскетбола СССР.

В попечительский Совет РФБ входят: Сергей Иванов (председатель), Аркадий Дворкович, Сергей Аракелов, Андрей Бельянинов, Андрей Бокарев, Андрей Ватутин, Виктор Вексельберг, Виктор Двуреченских, Валерий Казикаев, Андрей Кириленко (президент РФБ), Павел Колобков (министр спорта РФ), Дмитрий Конов, Александр Коновалов, Сергей Кущенко (президент Единой лиги), Александр Новак, Георгий Полтавченко, Виталий Савельев, Василий Титов, Сергей Чемезов, Дмитрий Чернышенко.
 

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