В Тамбове установят памятник дирижеру Валерию Халилову

В Тамбове 11 июня откроют памятник бывшему руководителю ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова генерал-лейтенанту Валерию Халилову, сообщает администрация города.

Открытие монумента приурочено к старту в Тамбове VII Международного фестиваля духовых оркестров, основателем и бессменным музыкальным руководителем которого был Валерий Халилов. Скульптура украсит сквер, который тамбовчане называют "Сквером военных дирижеров", - там установлен памятник военным композиторам Василию Агапкину и Илье Шатрову.

В администрации города рассказали, что автор памятника - московский скульптор, преподаватель МГХИ имени Сурикова Александр Миронов. Созданный им монумент представляет собой фигуру дирижера в полный рост. Валерий Халилов запечатлен таким, каким его запомнили большинство любителей духовой музыки: в генеральской форме, с дирижерской палочкой в руках.

Памятник отлит из бронзы, постамент выполнен из гранита. Высота фигуры - 3,2 метра, гранитного постамента - 2,7 метра.

Напомним, Валерий Халилов погиб 25 декабря 2016 года в результате крушения самолета Ту-154 Минобороны РФ. Воздушное судно, на борту которого находились артисты ансамбля имени Александрова, военнослужащие и журналисты, разбился вскоре после взлета из аэропорта Адлера, где он совершал дозаправку перед полетом в Сирию. Погибли 92 человека.