Новости

Трамп вылетел в Сингапур на переговоры с Ким Чен Ыном 19:29
Появился эффектный трейлер фильма Дуни Смирновой про Льва Толстого 19:20
Трамп покинул саммит G7, не дожидаясь его окончания 19:11
Прошла презентация новой версии мобильного приложения "Метро Москвы" 19:10
Сборная Португалии с Роналду прилетела в Россию на чемпионат мира 19:08
Саранск встретит болельщиков ЧМ-2018 карнавалом 19:07
Первая "девушка Бонда" Юнис Гейсон умерла в возрасте 90 лет 19:02
Россия и Беларусь договорились снять ограничения на поставки молока 18:53
В Петербурге умерла заслуженная артистка России Татьяна Малышицкая 18:52
Симона Халеп стала победительницей "Ролан Гаррос" 18:37
Фонд защиты прав дольщиков инициировал банкротство Urban Group 18:32
В матче за Суперкубок России "Локомотив" сыграет с ЦСКА 18:31
Премьер Италии выступил за присоединение РФ к "семерке" 18:25
Площадь пожара в ТЦ под Петербургом увеличилась в четыре раза 18:21
Минфин внес в правительство законопроект по НДД и снижению акцизов 18:15
Си Цзиньпин подарил Путину статуэтку с лицом российского президента 18:10
Вышел первый трейлер "Человека на Луне" с Райаном Гослингом 18:10
Трамп заявил, что за минуту определит серьезность намерений Ким Чен Ына 18:08
Дональд Трамп высоко оценил усилия КНДР по подготовке к саммиту с США 18:00
"Дачные" пробки в Москве достигли 8 баллов 17:58
В Ленинградской области загорелся торговый центр 17:57
Трамп: Возвращение России в G8 было бы выгодно всем сторонам 17:56
Попавшая в больницу "с почками" ведущая "Орла и решки" "беременна" 17:55
Москалькова попросит посетить на Украине Вышинского и еще троих россиян 17:51
В Тамбове установят памятник дирижеру Валерию Халилову 17:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Россиянам хотят добавить еще один выходной день
Россиянам хотят добавить еще один выходной день
Опрос: Назовите лучшую из инициатив мэра Сергея Собянина
Опрос: Назовите лучшую из инициатив мэра Сергея Собянина
13 июня в "РГ" пресс-конференция Валерия Гергиева и Мартина Энгстрёма
13 июня в "РГ" пресс-конференция Валерия Гергиева и Мартина Энгстрёма
09.06.2018 17:50
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Тамбове установят памятник дирижеру Валерию Халилову

Текст: Элина Труханова (Тамбов)

В Тамбове 11 июня откроют памятник бывшему руководителю ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова генерал-лейтенанту Валерию Халилову, сообщает администрация города.

Открытие монумента приурочено к старту в Тамбове VII Международного фестиваля духовых оркестров, основателем и бессменным музыкальным руководителем которого был Валерий Халилов. Скульптура украсит сквер, который тамбовчане называют "Сквером военных дирижеров", - там установлен памятник военным композиторам Василию Агапкину и Илье Шатрову.

Под Воронежем именем погибшего в Сирии летчика назвали улицу

В администрации города рассказали, что автор памятника - московский скульптор, преподаватель МГХИ имени Сурикова Александр Миронов. Созданный им монумент представляет собой фигуру дирижера в полный рост. Валерий Халилов запечатлен таким, каким его запомнили большинство любителей духовой музыки: в генеральской форме, с дирижерской палочкой в руках.

Памятник отлит из бронзы, постамент выполнен из гранита. Высота фигуры - 3,2 метра, гранитного постамента - 2,7 метра.

Напомним, Валерий Халилов погиб 25 декабря 2016 года в результате крушения самолета Ту-154 Минобороны РФ. Воздушное судно, на борту которого находились артисты ансамбля имени Александрова, военнослужащие и журналисты, разбился вскоре после взлета из аэропорта Адлера, где он совершал дозаправку перед полетом в Сирию. Погибли 92 человека.

Главное сегодня

Путин призвал Порошенко освободить российских журналистов
Россия и Беларусь договорились снять ограничения на поставки молока
В матче за Суперкубок России "Локомотив" сыграет с ЦСКА
Названы дата и место прощания с Игорем Ляхом
Захарова прокомментировала заявления британского посла о русофобии