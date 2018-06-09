Боевые корабли ТОФ прибыли на Филиппины

Боевые корабли Тихоокеанского флота прибыли с неофициальным визитом в столицу Филиппин - Манилу. В составе отряда большие противолодочные корабли "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Виноградов", а также средний морской танкер "Печенга".

- Сегодня командир отряда, капитан 1 ранга Олег Королев проведет встречу с представителями командования Военно-морских сил Филиппин, а затем примет участие в пресс-брифинге, - поделился планами делегации начальник пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский.

Военнослужащие будут участвовать в возложении цветов к памятнику национальному герою Филиппин Хосе Рисалю. А после запланирована церемония встречи посла РФ на борту корабля "Адмирал Виноградов".

На Филиппинах россияне пробудут до 14 июня.