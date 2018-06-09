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09.06.2018 10:16
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

ЕАО посетила делегация провинции Хэйлунцзян

Еврейскую автономную область с двухдневным официальным визитом посетила официальная делегация Народного правительства провинции Хэйлунцзян во главе с недавно назначенным губернатором Ван Вэньтао. Его сопровождали члены правительства, руководители городов Цзямусы и Тунцзян, высокопоставленные дипломаты.
Фото: Управление по внутренней политике ЕАО Фото: Управление по внутренней политике ЕАО
Фото: Управление по внутренней политике ЕАО

8 июня состоялись переговоры гостей с делегацией области, которую возглавлял губернатор ЕАО Александр Левинталь.

Российскую сторону на переговорах представляли также первые заместители председателя правительства области Галина Соколова и Максим Сироткин, заместитель председателя правительства Николай Канделя и начальник Дальневосточной железной дороги Николай Маклыгин.

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Во вступительном слове Александр Левинталь выразил признательность своему китайскому коллеге за то, что первый международный визит он совершил в нашу область.

Оба губернатора выразили большое удовлетворение состоянием сегодняшних отношений России и КНР и дружеских отношений глав наших государств. По мнению Ван Вэньтао, это лучший период российско-китайских отношений за всю историю. В этой связи губернаторы отметили и позитивную динамику внешнеэкономического и гуманитарного сотрудничества области с китайскими партнерами, в основном из провинции Хэйлунцзян.

Так, за первый квартал текущего года внешнеторговый оборот ЕАО с КНР составил 53,4 миллиона долларов США - в 1,8 раза больше по сравнению с показателями аналогичного периодам прошлого года.

Больше всего внимания на переговорах было уделено транспортной теме. Речь шла о необходимости ускорить введение в строй трансграничного мостового перехода "Нижнеленинское - Тунцзян", активизации и повышении эффективности работы пунктов пропуска, а также о дальнейшей эксплуатации моста железнодорожниками двух стран.

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На переговорах обсуждали и проблемы сельского хозяйства. В частности, Александр Левинталь попросил губернатора провинции Хэйлунцзян рассмотреть возможность дифференциации импорта сельхозпродукции Еврейской автономной области в Китай. Сегодня его практически полностью составляет соя. Это нарушает севооборот и вредит состоянию сельхозземель. Ван Вэньтао согласился с этим и сказал, что уделит внимание изучению спроса на китайском рынке. А в целом он предложил создать межправительственную рабочую группу области и провинции для того, чтобы оперативно решать возникающие проблемы.

Сегодня, 9 июня, по программе визита гости из Китая познакомились с достопримечательностями Биробиджана, а затем в поселке Приамурский посетили промышленный парк, на территории которого действуют восемь разнопрофильных предприятий с китайскими инвестициями.

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