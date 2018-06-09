Губернатор Приморья: Необходимо развивать приграничную торговлю с КНР

Временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Андрей Тарасенко встретился с представителями муниципальных средств массовой информации. Одной из тем обсуждения стало развитие приграничного сотрудничества Приморья с Китаем.

Андрей Тарасенко подчеркнул, что Китай уже на протяжении многих лет является одним из основных стратегических партнеров Приморья, и сегодня главная задача, которая стоит перед краем, - увеличить приграничную торговлю с этим государством.

"Мы сегодня обеспечены свининой, у нас уже избыток ее. Чтобы дальше развивать хозяйство и наращивать производство, нам нужно торговать с приграничными китайскими провинциями. Такая же ситуация по меду. Интерес у китайских партнеров есть, необходимо активнее работать с ними", - отметил глава региона.

Андрей Тарасенко добавил, что для организации более тесного взаимодействия с территориями КНР руководство края регулярно проводит встречи с представителями китайского бизнеса. На встрече были также затронуты вопросы, связанные с модернизацией пограничных пунктов пропуска и организацией скоростного железнодорожного сообщения между Владивостоком и провинциями Хэйлунцзян и Цзилинь.

Отметим, сегодня развитие сотрудничества между Приморьем и северо-восточными провинциями Китайской Народной Республикой находится на особом контроле у глав обоих государств Владимира Путина и Си Цзиньпина.

Особую роль в расширении взаимодействия призваны сыграть международные транспортные коридоры "Приморье-1" и "Приморье-2", которые соединяют китайские провинции Хэйлунцзян и Цзилинь с морским портами Приморья. Интерес к созданию коридоров уже выразили крупнейшие компании КНР - Китайская компания коммуникаций и строительства (China Communications Construction Company), Китайская железнодорожная корпорация (China Railway Group Limited), компания "Гуанда".

Кроме того, на развитие взаимодействия между территориями направлены и новые преференциальные режимы территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток, предоставляющие инвесторам, в том числе иностранным, административные и налоговые льготы для более эффективного ведение бизнеса. Сегодня статус резидентов ТОР и СПВ получили около 20 компаний с участием китайского капитала.

Напомним, по итогам 2017 года товарооборот Приморья с Поднебесной достиг 3,2 миллиарда долларов. На экспорт были отправлены продукты питания, нефтепродукты, лесоматериалы, оборудование и транспортные средства. Импорт осуществлялся за счет ввоза в край продовольственных товаров, пластмассовых изделий, текстиля, текстильных изделий и обуви.

По данным Приморскстата, сегодня в Приморье работают около 600 предприятий с китайскими инвестициями, основная часть их расположена во Владивостоке. Наиболее востребованные сферы деятельности - разработка полезных ископаемых, деревообработка и лесная промышленность, сельское хозяйство, туризм.