Губернатор Приморья: Необходимо развивать приграничную торговлю с КНР

Новости

В тюменском поселке дети сбежали из садика 11:03
ФАС назвала сроки возможного возбуждения дела против сотовых операторов 10:55
В петербургском метро провели футбольный матч 10:51
Южнокорейских журналистов выдворят из Сингапура за вторжение к послу КНДР 10:44
Боевые корабли ТОФ прибыли на Филиппины 10:40
На Кубани нашли пропавшего во время соревнований в лесу ребенка 10:38
Путин подарил китайскому коллеге баню из кедра 10:23
В Ростове шкаф насмерть придавил пятилетнего мальчика 10:17
На Кубани во время соревнований в детском лагере пропал ребенок 10:15
В Иркутской области подожгли сельскую администрацию 10:15
СМИ: Транспортные льготы предложили ввести для студентов 10:11
"Оракул" из Эрмитажа предскажет судьбу первого матча ЧМ-2018 10:10
СМИ: Китайские хакеры похитили данные о военных разработках ВМС США 10:00
Омскую учительницу уволили из-за фото в купальнике 10:00
Трамп на год продлил санкции против белорусских чиновников 09:41
Эрмитаж купил картину современного художника за 63,7 млн рублей 09:39
Россельхозбанк возглавит бывший заместитель Дмитрия Патрушева 09:32
На Урале завели дело о массовом отравлении детей в лагере 09:31
В Приморье из КНР попытались ввезти больше семи тонн игрушек 09:28
В США создали самый мощный в мире суперкомпьютер 09:24
В России изменят правила призыва на срочную службу 09:18
Режим ЧС ввели в районе Хабаровского края из-за взрыва газа 09:17
На Урале число отравившихся в детском лагере выросло до 64 человек 09:07
Камчатской медведице присвоили звание матери-героини 09:05
Генсек ООН планирует встретиться с Путиным во время ЧМ-2018 08:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Россиянам хотят добавить еще один выходной день
Россиянам хотят добавить еще один выходной день
Опрос: Назовите лучшую из инициатив мэра Сергея Собянина
Опрос: Назовите лучшую из инициатив мэра Сергея Собянина
13 июня в "РГ" пресс-конференция Валерия Гергиева и Мартина Энгстрёма
13 июня в "РГ" пресс-конференция Валерия Гергиева и Мартина Энгстрёма
09.06.2018 10:39
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Губернатор Приморья: Необходимо развивать приграничную торговлю с КНР

Временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Андрей Тарасенко встретился с представителями муниципальных средств массовой информации. Одной из тем обсуждения стало развитие приграничного сотрудничества Приморья с Китаем.

Андрей Тарасенко подчеркнул, что Китай уже на протяжении многих лет является одним из основных стратегических партнеров Приморья, и сегодня главная задача, которая стоит перед краем, - увеличить приграничную торговлю с этим государством.

Фото: Управление по внутренней политике ЕАО
ЕАО посетила делегация провинции Хэйлунцзян

"Мы сегодня обеспечены свининой, у нас уже избыток ее. Чтобы дальше развивать хозяйство и наращивать производство, нам нужно торговать с приграничными китайскими провинциями. Такая же ситуация по меду. Интерес у китайских партнеров есть, необходимо активнее работать с ними", - отметил глава региона.

Андрей Тарасенко добавил, что для организации более тесного взаимодействия с территориями КНР руководство края регулярно проводит встречи с представителями китайского бизнеса. На встрече были также затронуты вопросы, связанные с модернизацией пограничных пунктов пропуска и организацией скоростного железнодорожного сообщения между Владивостоком и провинциями Хэйлунцзян и Цзилинь.

Отметим, сегодня развитие сотрудничества между Приморьем и северо-восточными провинциями Китайской Народной Республикой находится на особом контроле у глав обоих государств Владимира Путина и Си Цзиньпина.

Особую роль в расширении взаимодействия призваны сыграть международные транспортные коридоры "Приморье-1" и "Приморье-2", которые соединяют китайские провинции Хэйлунцзян и Цзилинь с морским портами Приморья. Интерес к созданию коридоров уже выразили крупнейшие компании КНР - Китайская компания коммуникаций и строительства (China Communications Construction Company), Китайская железнодорожная корпорация (China Railway Group Limited), компания "Гуанда".

Кроме того, на развитие взаимодействия между территориями направлены и новые преференциальные режимы территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток, предоставляющие инвесторам, в том числе иностранным, административные и налоговые льготы для более эффективного ведение бизнеса. Сегодня статус резидентов ТОР и СПВ получили около 20 компаний с участием китайского капитала.

Фото: partnery.cn
Китайцы и россияне встретились на "Креативном Арбате"

Напомним, по итогам 2017 года товарооборот Приморья с Поднебесной достиг 3,2 миллиарда долларов. На экспорт были отправлены продукты питания, нефтепродукты, лесоматериалы, оборудование и транспортные средства. Импорт осуществлялся за счет ввоза в край продовольственных товаров, пластмассовых изделий, текстиля, текстильных изделий и обуви.

По данным Приморскстата, сегодня в Приморье работают около 600 предприятий с китайскими инвестициями, основная часть их расположена во Владивостоке. Наиболее востребованные сферы деятельности - разработка полезных ископаемых, деревообработка и лесная промышленность, сельское хозяйство, туризм.

Главное сегодня

В России изменят правила призыва на срочную службу
Путин подарил китайскому коллеге баню из кедра
СМИ: Транспортные льготы предложили ввести для студентов
Россельхозбанк возглавит бывший заместитель Дмитрия Патрушева
Режим ЧС ввели в районе Хабаровского края из-за взрыва газа