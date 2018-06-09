В Хэйлунцзянском парке амурских тигров в Харбине (Северо-Восточный Китай) рождаются все больше тигрят.

Некоторые детеныши живут со своими матерями, а остальных перевезли в специально подготовленный для них "детский сад", где осуществляется искусственный уход. Он необходим новорожденным тигрятам либо из-за недостатка молока у самок, либо из-за отсутствия опыта у тигриц, которые родили впервые. Таким образом, работники парка стали временными "родителями" тигрят.

35-летний Ли Синь - один из них. Он работает в парке уже 14 лет и присматривает за детенышами полосатых хищников. "При уходе за тигрятами требуется особая аккуратность, так как им нужно круглосуточно находиться под опекой", - говорит Ли Синь.

Работа у него нелегкая. Каждое утро Ли Синю надо помогать детенышам испражняться, измерять у них температуру, взвешивать малышей, чтобы определить состояние здоровья животных. Кроме того, через каждые два-три часа он должен кормить маленьких тигров и менять им подгузники.

Уже к полудню Ли Синь приступает к приготовлению еды для выводка. Будто зная, что пора обедать, детеныши начинают шуметь. "Когда наступает время обеда, тигрята шумят, как дети", - шутит он.

Рассказывая о своей работе в парке, Ли Синь поделился, что, несмотря на то, что в университете он учился по специальности "ветеринария", вначале ему было непросто привыкнуть к уходу за тигрятами. По ночам, когда пора было кормить их, он вставал лишь по звонку будильника, сейчас же просыпается благодаря "условному рефлексу".

По словам Хуан Хайтао, руководителя отдела разведения и ветеринарии парка, уход за тигрятами должен осуществляться со вниманием, особенно когда с ними происходит что-то необычное и необходимо как можно быстрее принять надлежащие меры, чтобы обеспечить здоровье и безопасность животных. Таким образом, нагрузка и ответственность на работников парка ложатся большие.