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09.06.2018 05:58
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В ДТП в Хабаровском крае пострадали девять человек

Текст: Дина Непомнящая

На автотрассе "Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре" недалеко от поселка Лидога, столкнулись две легковые машины. В результате аварии пострадали девять человек. Двое из них - дети шести и восьми лет. Об этом главный врач центра медицины катастроф Хабаровского края Павел Курнявка сообщил РИА Новости.

В Приморье в ДТП один человек погиб и шестеро пострадали

- На месте происшествия работали три бригады скорой помощи. Один человек осмотрен на месте. Остальных отправили в Троицкую центральную районную больницу. Срочно прооперировали одну из женщин, за ее состоянием сейчас наблюдают. Остальных пострадавших вертолетом перевезли во вторую краевую больницу Хабаровска, - рассказал Павел Курнявка.

В краевом центре людей уже осмотрели медики. Двоих - женщину и ребенка - отпустили домой. Остальные остались в больнице. Тяжелым врачи считают состояние только одного пациента. Но в реанимацию не отправили никого.

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