В ДТП в Хабаровском крае пострадали девять человек

На автотрассе "Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре" недалеко от поселка Лидога, столкнулись две легковые машины. В результате аварии пострадали девять человек. Двое из них - дети шести и восьми лет. Об этом главный врач центра медицины катастроф Хабаровского края Павел Курнявка сообщил РИА Новости.

- На месте происшествия работали три бригады скорой помощи. Один человек осмотрен на месте. Остальных отправили в Троицкую центральную районную больницу. Срочно прооперировали одну из женщин, за ее состоянием сейчас наблюдают. Остальных пострадавших вертолетом перевезли во вторую краевую больницу Хабаровска, - рассказал Павел Курнявка.

В краевом центре людей уже осмотрели медики. Двоих - женщину и ребенка - отпустили домой. Остальные остались в больнице. Тяжелым врачи считают состояние только одного пациента. Но в реанимацию не отправили никого.