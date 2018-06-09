В Хабаровском крае при взрыве газа в жилом доме погиб человек

Сегодня ночью в пятиэтажном доме на улице Космонавтов поселка Октябрьский Ванинского района произошел взрыв газа. В первом подъезде на втором этаже возникло возгорание. На место происшествия незамедлительно направили отделения трех пожарных частей и оперативную группу Ванинского пожарно-спасательного гарнизона. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.

- Ударной волной выбило остекление. Нарушены межкомнатные перегородки в квартире, где произошел хлопок, лестничный марш в подъезде, - рассказали представители ведомства.

Как сообщили в управлении следственного комитета по Хабаровскому краю, в квартире, где произошел взрыв обнаружили двух мужчин. Один из них - 89-летний хозяин квартиры - скончался. Другой - мужчина 63 лет - доставлен в больницу с сильными ожогами.

Следователи возбудили уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

- Расследование уголовного дела взято на контроль руководством краевого следственного управления, - заявил старший помощник руководителя СУ СК по региону Илья Гудков.

В больницу отправлен еще один пострадавший. Подробной информации о нем не сообщали. Остальных жильцов дома оперативно эвакуировали в пункт временного размещения.

Хабаровский авиационно-спасательный центр МЧС России отправил для тушения возгорания вертолет Ми-8. Всего было задействовано 43 человека и 11 единиц техники. К утру пожар полностью ликвидировали.

По факту происшествия начала проверку краевая прокуратура. Специалисты дадут оценку работе управляющей компании и газовой службы.

- В настоящее время установлено, что разрушены три квартиры одного из подъездов. В данный момент экстренными службами определяется причина взрыва, проводится разбор строительных элементов. Прокуратура также признала законным и обоснованным возбуждение уголовного дела, - рассказала старший помощник прокурора края по взаимодействию со СМИ Валентина Глазова.

Как передает РИА Новости, местная администрация объявила режим чрезвычайно ситуации на всей территории Ванинского района.