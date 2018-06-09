В Суйфэньхэ прошла конференция по региональному сотрудничеству

В городе Суйфэньхэ состоялась конференция по содействию китайско-российскому региональному сотрудничеству и обменам. В ней участвовали сотрудники органов власти города, а также представители 30 компаний из Пекина, Шанхая и других городов КНР, более 40 юристов и представителей бизнеса из России.

Член постоянного комитета КПК в городе Муданьцзян, секретарь КПК в Суйфэньхэ Ван Синчжу, советник президента РФ по экономике, председатель общероссийской общественной организация малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин провели дискуссию о двустороннем инвестиционном сотрудничестве и стратегическом взаимодействии между китайскими и российскими компаниями.

Ван Синчжу отметил, что Суйфэньхэ будет и в дальнейшем укреплять имеющее глубокие корни сотрудничество с Россией. Он предложил совместно с "Опорой России" продвигать создание "Китайско-российскую зону трансграничного экономического сотрудничества Суйфэньхэ - Пограничный", совместно работать над содействием развитию наземных и морских транспортных операций, ускорить строительство сопряжения портов, поощрять российские компании и частных лиц к инновациям и предпринимательству в Суйфэньхэ, где предполагается создать благоприятную бизнес-среду для российских предпринимателей.

На конференции компания развития городской инфраструктуры "Хайжун" подписала соглашение о сотрудничестве с приморским отделением ассоциации при общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России".