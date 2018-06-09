Балаковская АЭС отмечена дипломом фонда имени В.И. Вернадского

Неправительственный экологический фонд имени В.И. Вернадского наградил Балаковскую АЭС дипломом за активное участие во Всероссийском экологическом субботнике «Зеленая весна-2018» и за значимый вклад в дело охраны окружающей среды.

Самый масштабный в нашей стране субботник "Зеленая весна" проводился под эгидой Неправительственного экологического фонда имени В.И. Вернадского уже в пятый раз. Неизменным участником этой всероссийской акции является трудовой коллектив Балаковской АЭС. Вместе с представителями балаковских филиалов "Атомэнергоремонт" и "Атомтехэнерго", а также ООО "Балаковская АЭС-Авто" атомщики провели большую работу по благоустройству территории 7 микрорайона Балаково, на придорожных и внутридомовых территориях, в сквере рядом с информационным центром Балаковской АЭС и в парке по набережной Леонова. Возрождение и благоустройство этого места отдыха началось по инициативе атомщиков год назад. В прошлом году здесь привели в порядок деревья и кустарники, установили освещение, множество уютных лавочек, а в этом году не только убрали прошлогоднюю листву, но и заасфальтировали дорожки, в центральной части парка разбили клумбы, завершается реконструкция спортивной зоны.

Почетный диплом и памятный приз, которыми фонд наградил атомную станцию, были вручены в Москве 5 июня - в День эколога начальнику отдела охраны окружающей среды Балаковской АЭС Станиславу Рязанову. Сам Станислав Викторович за заслуги в области экологического образования и личный вклад в охрану окружающей среды при эксплуатации Балаковской атомной станции награжден почетной грамотой фонда.

Высокая оценка со стороны такой авторитетной общественной организации, как фонд имени В.И. Вернадского - еще одно свидетельство высокого уровня экологической безопасности и природоохранной деятельности филиала АО "Концерн Росэнергоатом" "Балаковская атомная станция".

Контакты

Подробную информацию о работе Балаковской АЭС можно узнать по круглосуточному автоответчику (8453) 62-22-20 или на сайтах www.rosenergoatom.ru и www.balatom.ru.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Пресс-релиз предоставлен Управлением информации и общественных связей Балаковской АЭС