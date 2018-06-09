Новый аэропорт Саратова приступит к работе летом 2019 года

Новый аэропорт "Гагарин" у села Сабуровка под Саратовом начнет работать в начале лета 2019 года. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на руководителя Росавиации Александра Нерадько.

По его словам, сейчас необходимо синхронизировать работы по комплексу аэропорта, его федеральной и аэродромным частям. Чтобы выйти к запланированному сроку ввода объекта - лето 2019 года - также нужно нарастит темпы работ.

В ходе осмотра стройплощадки Нерадько также отметил, что из-за трещины на взлетно-посадочной полосе придется переделывать участок в 600 метров. Кроме того, принято решение о продлении протяженности ВПП с 2650 метров до 3 километров. По словам главы ведомства, это позволит эксплуатировать воздушные судна практически всех типов.

Напомним, название "Гагарин" было присвоено новой воздушной гавани в конце мая распоряжением председателя правительства РФ Дмитрия Медведева.