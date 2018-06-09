Под Самарой нашли самую древнюю палочку чумы

Немецкие ученые восстановили геном самой древней палочки чумы, благодаря останкам древних людей, обнаруженных под Самарой. Это были тела двух человек, проживавших около 3,8 тысячи лет назад в эпоху Бронзового века. Они погибли в одно время и были погребены вместе. Найденные на их телах палочки чумы стали самым древним свидетельством этой болезни, известным ученым.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на научные исследования, опубликованные в Германии, известный палеогенетик Йоханнес Краузе уже много лет изучает причины эпидемии чумы, в результате которой вымерла большая часть населения Европы. Ученым удалось доказать, что возбудитель смертельной болезни отличался от более ранних по устройству ДНК, а его переносчиками стали блохи.

Группа Краузе также проводила раскопки в России. В ДНК самарской находки присутствовал ген, необходимый для сохранения жизнедеятельности в желудке блох.

Сравнение геномов чумы укрепило теорию ученых о том, что быстрое расселение индоевропейских народов по Старому Свету могло быть вызвано вспышкой эпидемии, уничтожившей или ослабившей племена охотников-собирателей, заселивших Европу и Азию около 40-35 тысяч лет назад.