Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Digital Русское оружие Автопарк Кинократия 25 лет РГ
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Новости Календарь/Результаты Участники Стадионы
09.06.2018 13:27
Рубрика: Спорт

Самарскую набережную перед ЧМ-2018 украсят восемь огромных матрешек

Текст: Виталий Ахмеров (Самара)

Группа самарских художников работает над дизайном восьми эксклюзивных матрешек высотой в человеческий рост, которые украсят волжскую набережную Самары перед стартом Чемпионата мира по футболу. Об этом сообщили в администрации города.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС
"Оракул" из Эрмитажа предскажет судьбу первого матча ЧМ-2018

- Каждая фигура отражает культуру и историю восьми стран-участниц ЧМ-2018, сборные которых проведут матчи на стадионе "Самара Арена". Это Колумбия, Сенегал, Коста-Рика, Дания, Австралия, Сербия, Уругвай и Россия, - рассказали в мэрии. - В каждой матрешке сплетаются сразу несколько смысловых композиций, которые с разных сторон характеризуют страну - это цвет национального флага, достопримечательности и знаменитые люди, неповторимые культурные особенности, народные орнаменты и узнаваемые символы.

К примеру, на матрешке Коста-Рики будет написано "Pura Vida" - в переводе - "чистая жизнь". Это слова приветствия и прощания. На фигуре, посвященной Сербии, можно будет увидеть лицо известного изобретателя Николы Теслы. На матрешке Уругвая изображен один из символов страны - бык.

Сейчас художники расписывают фигуры, они появятся на набережной в районе бассейна ЦСКА к старту мундиаля.

Новости чемпионата
Курильщиков на стадионах не стали приравнивать к футбольным хулиганам 13:56
Городской транспорт Ростова к ЧМ-2018 заработает в ночном режиме 13:45
Под Ярославлем реконструируют футбольный матч 1914 года 13:07
МВД разработало инструкции для иностранцев во время ЧМ-2018 13:04
Василий Уткин будет комментировать матчи ЧМ-2018 на Первом канале 12:21

Василий Уткин будет комментировать матчи ЧМ-2018 на Первом канале

Известный комментатор Василий Уткин будет работать на матчах чемпионата мира на Первом канале. "Я верю в работу, люблю футбол и очень рад, что вы услышите мой голос в эфире уже в ближайшие дни", - заявил Уткин

Путин выступил с видеообращением к футбольным болельщикам 08.06.2018

Путин выступил с видеообращением к футбольным болельщикам

Для России большая радость и честь принимать представителей огромной футбольной семьи, прибывающих для участия в чемпионате мира. Об этом заявил президент РФ в видеообращении к поклонникам футбола

Кто и как следит за здоровьем наших футболистов перед ЧМ-2018 08.06.2018

Кто и как следит за здоровьем наших футболистов перед ЧМ-2018

Выступление сборной России на ЧМ-2018 будет зависеть в том числе от физической формы. Как следят за здоровьем футболистов, рассказал "РГ" главный врач сборной России, председатель медицинского комитета РФС Эдуард Безуглов

Фото: Самые "горячие" жены футболистов с ЧМ-2018 08.06.2018

Фото: Самые "горячие" жены футболистов с ЧМ-2018

Модели, певицы, журналистки - мы собрали для вас самых "горячих" жен и подруг футболистов. На чемпионате мира им предстоит особо тяжелая задача