Самарскую набережную перед ЧМ-2018 украсят восемь огромных матрешек

Группа самарских художников работает над дизайном восьми эксклюзивных матрешек высотой в человеческий рост, которые украсят волжскую набережную Самары перед стартом Чемпионата мира по футболу. Об этом сообщили в администрации города.

- Каждая фигура отражает культуру и историю восьми стран-участниц ЧМ-2018, сборные которых проведут матчи на стадионе "Самара Арена". Это Колумбия, Сенегал, Коста-Рика, Дания, Австралия, Сербия, Уругвай и Россия, - рассказали в мэрии. - В каждой матрешке сплетаются сразу несколько смысловых композиций, которые с разных сторон характеризуют страну - это цвет национального флага, достопримечательности и знаменитые люди, неповторимые культурные особенности, народные орнаменты и узнаваемые символы.

К примеру, на матрешке Коста-Рики будет написано "Pura Vida" - в переводе - "чистая жизнь". Это слова приветствия и прощания. На фигуре, посвященной Сербии, можно будет увидеть лицо известного изобретателя Николы Теслы. На матрешке Уругвая изображен один из символов страны - бык.

Сейчас художники расписывают фигуры, они появятся на набережной в районе бассейна ЦСКА к старту мундиаля.