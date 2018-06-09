Саранск встретит болельщиков ЧМ-2018 карнавалом

16 июня в Саранске пройдет карнавальное шествие перед матчем открытия, который сыграют сборные Перу и Дании, об этом сообщили в мэрии города. Последнюю милю перед стадионом пройдут пешком местные жители в национальных одеждах и болельщики.

Для тех, кто не смог достать билет на стадион оборудовали огромный экран на Советской площади. Прилегающие к ней кварталы будут полностью пешеходными.

В Саранске открылись 400 точек общепита, которые одновременно смогут принять 16 тысяч гостей. Численность сотрудников увеличили вдвое, чтобы сократить очереди. Рестораторы удивят гостей национальными блюдами – напитком поза и пачи-бургерами из мордовских блинов.

Жители республики постараются создать атмосферу праздника и порадовать болельщиков. Помимо россиян в Саранске уже ждут 10 тысяч перуанцев и несколько тысяч датчан.

25 и 28 июня в Саранске представят свои национальные культурные программы Португалия, Тунис и Панама, чьи сборные также сыграют на стадионе Мордовия-Арена. Здесь можно будет услышать национальные ритмы и увидеть зажигательные танцы.