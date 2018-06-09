Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Digital Русское оружие Автопарк Кинократия 25 лет РГ
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Новости Календарь/Результаты Участники Стадионы
09.06.2018 19:07
Рубрика: Спорт

Саранск встретит болельщиков ЧМ-2018 карнавалом

Текст: Наталья Саванкова (Саранск)
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

16 июня в Саранске пройдет карнавальное шествие перед матчем открытия, который сыграют сборные Перу и Дании, об этом сообщили в мэрии города. Последнюю милю перед стадионом пройдут пешком местные жители в национальных одеждах и болельщики.

Фото: Николай Гагарин/РГ
Фестиваль болельщиков ФИФА в Саранске откроется в День России

Для тех, кто не смог достать билет на стадион оборудовали огромный экран на Советской площади. Прилегающие к ней кварталы будут полностью пешеходными.

В Саранске открылись 400 точек общепита, которые одновременно смогут принять 16 тысяч гостей. Численность сотрудников увеличили вдвое, чтобы сократить очереди. Рестораторы удивят гостей национальными блюдами – напитком поза и пачи-бургерами из мордовских блинов.

Жители республики постараются создать атмосферу праздника и порадовать болельщиков. Помимо россиян в Саранске уже ждут 10 тысяч перуанцев и несколько тысяч датчан.

25 и 28 июня в Саранске представят свои национальные культурные программы Португалия, Тунис и Панама, чьи сборные также сыграют на стадионе Мордовия-Арена. Здесь можно будет услышать национальные ритмы и увидеть зажигательные танцы.

Новости чемпионата
Сборная Португалии с Роналду прилетела в Россию на чемпионат мира 19:08
На бесплатные поезда ЧМ-2018 появятся дополнительные билеты 17:15
Рэпер Баста выпустил клип на неофициальный гимн ЧМ-2018 16:50
Собянин предложил дать сотрудникам предприятий выходной 14 июня 15:15
Василий Уткин будет комментировать матчи ЧМ-2018 на Первом канале 12:21

Василий Уткин будет комментировать матчи ЧМ-2018 на Первом канале

Известный комментатор Василий Уткин будет работать на матчах чемпионата мира на Первом канале. "Я верю в работу, люблю футбол и очень рад, что вы услышите мой голос в эфире уже в ближайшие дни", - заявил Уткин

Путин выступил с видеообращением к футбольным болельщикам 08.06.2018

Путин выступил с видеообращением к футбольным болельщикам

Для России большая радость и честь принимать представителей огромной футбольной семьи, прибывающих для участия в чемпионате мира. Об этом заявил президент РФ в видеообращении к поклонникам футбола

Кто и как следит за здоровьем наших футболистов перед ЧМ-2018 08.06.2018

Кто и как следит за здоровьем наших футболистов перед ЧМ-2018

Выступление сборной России на ЧМ-2018 будет зависеть в том числе от физической формы. Как следят за здоровьем футболистов, рассказал "РГ" главный врач сборной России, председатель медицинского комитета РФС Эдуард Безуглов

Фото: Самые "горячие" жены футболистов с ЧМ-2018 08.06.2018

Фото: Самые "горячие" жены футболистов с ЧМ-2018

Модели, певицы, журналистки - мы собрали для вас самых "горячих" жен и подруг футболистов. На чемпионате мира им предстоит особо тяжелая задача