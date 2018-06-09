В Башкирии мальчик умер в лагере из-за проблем с сердцем

В следственном управлении СК РФ по Республике Башкортостан назвали причину смерти восьмилетнего мальчика в школьном лагере.

По информации пресс-службы ведомства, у ребенка были проблемы с сердцем.

- По предварительным данным, днем 7 июня мальчику, находившемуся в школьном лагере на территории спортивной площадки одной из школ города Кумертау, стало плохо. Сотрудники школы вызвали бригаду скорой медицинской помощи, но по приезду в больницу врачи констатировали смерть ребенка. Согласно имеющимся сведениям, ребенок страдал заболеванием сердца, - сообщили в пресс-службе СУСК РФ по РБ.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.