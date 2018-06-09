В Кировской области нашли древнего "горыныча"

Ученые нашли в Кировской области черепа и части скелетов доисторического крупного хищного зверояшера "горыныча" и его меньшую "сестру" - "ночницу". Раскопки проводились около Котельнича, пишет РИА "Новости".

- Открытие горыныча и ночницы впервые указало на то, что после одного из массовых вымираний хищные животные, жившие на Земле в середине Пермского периода, "поменялись местами" в экосистеме. Представьте, что медведи уменьшились бы до размеров ласки, а ласки выросли до габаритов косолапых, - рассказал Кристиан Каммерер из музея естественных наук Северной Каролины в Роли, США.

Звероящеры жили на Земле до появления динозавров и сочетали в себе признаки рептилий и млекопитающих. У них была хорошо развитая челюсть с огромными клыками, отсутствовала чешуя, при этом, в отличие от своих ближайших родственников, они быстро бегали, что помогало им преследовать свою добычу. Их считают самыми крупными хищниками своего времени. Больше всего останков терапсид ученые нашли в Сибири и на Урале.

"Ночница" же по своим размерам была не больше крупной кошки или крысы. У нее был двойной набор зубов и вытянутая морда, а питалась она насекомыми и мягкой пищей.