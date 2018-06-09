В Татарстане начали проверку после смерти девочки с дистрофией

Следственные органы Татарстана выясняют обстоятельства смерти семилетней девочки в больнице Набережных Челнов.

Девочку, находившуюся в состоянии клинической смерти, доставили в экстренный приемный покой детской клиники утром 8 июня. После реанимации она пришла в себя, однако спустя сутки вновь потеряла сознание и скончалась, сообщили "РГ" в региональном управлении СК РФ.

Врачи выявили у девочки дистрофию. Она, по заключению экспертов, стала следствием врожденного заболевания кровообращения головного мозга.

По словам старшего помощника руководителя управления СК по Татарстану Андрея Шептицкого, в настоящее время по факту гибели ребенка начата доследственная проверка, по итогам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.