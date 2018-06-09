Омскую учительницу уволили из-за фото в купальнике

Учительнице истории омской школы №7 вышло боком участие в фотосессии. Из-за публикации в интернете ее снимка в купальнике молодой педагог лишилась работы.

Оказалось, что 26-летняя учительница не только преподает историю старшеклассникам, но и в свободное время обучается в модельном агентстве. Курсы предполагали участие в фотосессиях, а также право агентства использовать снимки по своему усмотрению. В результате фотографии школьного историка в закрытом купальнике оказались во всеобщем доступе и моментально разлетелись. Увидело их и руководство школы. Девушку уволили.

В школе № 7 "РГ" данную информацию подтвердили. Однако, поскольку директор оказался в отпуске, комментировать не стали. Сообщили лишь, что сами удивлены, поскольку молодой педагог была на хорошем счету.

Пояснение на этот счет дали в администрации Омска.

- Учитель истории распространением в сетях фотографий фривольного содержания нанесла урон имиджу школы, где существует кодекс профессиональной этики педагогов, который, в частности, согласован с родителями учеников. Такое поведение не согласуется с высоким званием педагогического работника, - сообщили "РГ" в мэрии. - Она осознала свою ошибку и написала заявление об увольнении по собственному желанию.