В Омске началась новая волна ложных минирований

В течение дня в экстренные службы региона поступило несколько звонков о минировании крупных торговых центров Омска.

Были эвакуированы посетители "Меги". Информация тщательно проверялась, взрывных устройств не обнаружено.

Как сообщают РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах, эвакуация проводилась не только в "Меге", но и в других торговых центрах.

Всего, по предварительным данным, под атаку "лжетеррористов" попали около десяти объектов.

Проверки анонимных звонков продолжаются.