В Омске началась новая волна ложных минирований

В течение дня в экстренные службы региона поступило несколько звонков о минировании крупных торговых центров Омска.
Были эвакуированы посетители "Меги". Информация тщательно проверялась, взрывных устройств не обнаружено.
Как сообщают РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах, эвакуация проводилась не только в "Меге", но и в других торговых центрах.
Всего, по предварительным данным, под атаку "лжетеррористов" попали около десяти объектов.
Проверки анонимных звонков продолжаются.