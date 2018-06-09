В Сибири наказали проводницу, заставившую людей выпрыгивать из поезда

Красноярский суд приговорил проводницу к штрафу за решение высадить двух пассажиров поезда Москва - Владивосток из вагона во время движения состава.

Как сообщает Западно-Сибирское следственное управление на транспорте, ЧП произошло в марте этого года на станции Канск-Енисейская в Красноярском крае. Посчитав, что высадка пассажиров завершена, локомотивная бригада начала движение поезда в направлении следующей станции. Но это не смутило проводницу одного из вагонов, из которого два человека не успели выйти на перрон. Она потребовала от пассажиров выпрыгивать из поезда на ходу.

Позже выяснилось, что проводница просто забыла просигнализировать машинистам о том, что высадка людей еще не завершена.

- Из-за незаконных действий проводника пассажиры были поставлены в условия, угрожающие их жизни и здоровью, при этом одна из пассажиров получила ушибы и ссадины, - указывается в сообщении следственного управления.

Суд признал проводницу виновной по части 1 статьи 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей" и оштрафовал на 15 тысяч рублей.