Новости

Россиянам напомнили о короткой рабочей неделе 12:47
Ученые подтвердили молниеносность освоения Сибири 12:42
Стиллавин заступился за омскую учительницу, уволенную из-за фото 12:39
Минск предложил Монголии создавать эффективные промышленные предприятия 12:38
Восточносибирская рысь родила четырех детенышей в Московском зоопарке 12:25
Василий Уткин будет комментировать матчи ЧМ-2018 на Первом канале 12:21
В Петербурге предстанет перед судом банда вымогателей 12:20
Лавров призвал к стабильности в Северо-Восточной Азии 12:19
В Сибири наказали проводницу, заставившую людей выпрыгивать из поезда 12:18
"Яблоко" не сумело выдвинуть кандидата в мэры Москвы 12:14
Крымчане решили отправиться в Турцию после слов про "аннексию" 12:10
В Геленджик не пустили 70 тонн зараженных абрикосов 12:05
Lexus ES: Смогли ли японцы создать соперника "немецкой тройке" 12:00
Брянского студента осудили за ограбление инкассатора 11:40
В Башкирии мальчик умер в лагере из-за проблем с сердцем 11:39
Суд запретил сдавать в аренду лежбище нерпы на Байкале 11:33
На Ямале утвердили новый состав правительства 11:32
Патриотами назвали себя 92% россиян 11:24
Россияне назвали идеальный автомобиль 11:22
В Петербурге прогулочный катер врезался в набережную 11:20
В Москве скончался ведущий актер театра имени Маяковского Игорь Охлупин 11:17
В тюменском поселке трое мальчиков сбежали из детсада 11:03
ФАС назвала сроки возможного возбуждения дела против сотовых операторов 10:55
В петербургском метро провели футбольный матч 10:51
Южнокорейских журналистов выдворят из Сингапура за вторжение к послу КНДР 10:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Россиянам хотят добавить еще один выходной день
Россиянам хотят добавить еще один выходной день
Опрос: Назовите лучшую из инициатив мэра Сергея Собянина
Опрос: Назовите лучшую из инициатив мэра Сергея Собянина
13 июня в "РГ" пресс-конференция Валерия Гергиева и Мартина Энгстрёма
13 июня в "РГ" пресс-конференция Валерия Гергиева и Мартина Энгстрёма
09.06.2018 12:18
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Сибири наказали проводницу, заставившую людей выпрыгивать из поезда

Текст: Дмитрий Мальков

Красноярский суд приговорил проводницу к штрафу за решение высадить двух пассажиров поезда Москва - Владивосток из вагона во время движения состава.

В Шереметьево пассажирку наказали за поездку на ленте багажа в техзону

Как сообщает Западно-Сибирское следственное управление на транспорте, ЧП произошло в марте этого года на станции Канск-Енисейская в Красноярском крае. Посчитав, что высадка пассажиров завершена, локомотивная бригада начала движение поезда в направлении следующей станции. Но это не смутило проводницу одного из вагонов, из которого два человека не успели выйти на перрон. Она потребовала от пассажиров выпрыгивать из поезда на ходу.

Позже выяснилось, что проводница просто забыла просигнализировать машинистам о том, что высадка людей еще не завершена.

- Из-за незаконных действий проводника пассажиры были поставлены в условия, угрожающие их жизни и здоровью, при этом одна из пассажиров получила ушибы и ссадины, - указывается в сообщении следственного управления.

Суд признал проводницу виновной по части 1 статьи 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей" и оштрафовал на 15 тысяч рублей.

Главное сегодня

В России изменят правила призыва на срочную службу
Путин подарил китайскому коллеге баню из кедра
СМИ: Транспортные льготы предложили ввести для студентов
Россельхозбанк возглавит бывший заместитель Дмитрия Патрушева
Режим ЧС ввели в районе Хабаровского края из-за взрыва газа