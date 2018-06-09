Команду КВН "Городъ Пятигорскъ" не пустили в США на гастроли

Известной в России команде КВН "Городъ Пятигорскъ" не разрешили въехать на территорию Соединенных Штатов Америки. В посольстве США в Москве им не выдали петицию, с помощью которой они должны были получить визы, рассказал на страницы в Facebook продюсер коллектива Лев Трахтенберг.

- К сожалению, выступление команды КВН "Городъ Пятигорскъ" в Нью-Йорке 17 июня отменяется. Такое за много лет работы с нами произошло впервые, - написал он.

Чем вызван отказ, Трахтенберг объяснить не может. Кстати, КВНщики уже дважды были в США в 2013 и 2014 годах. Тогда никаких проблем не возникало.

- На этот раз власти требовали одно дополнительное подтверждение за другим, справку за справкой, бумажку за бумажкой, доказательство за доказательством. Мы все подготовили, дослали, но вновь получили отказ, - пишет продюсер.

Организаторы подготовили новый пакет документов и попытались оформить вторую петицию, но им вновь отказали. Тем не менее, команда Трахтенберга подала апелляцию на решение посольства, хоть и провести концерт это уже не поможет.

Он также добавил, что канадские визы получить удалось, и их выступления в Монреале и Торонто состоятся.