Эрмитаж купил картину современного художника за 63,7 млн рублей

В залах современного искусства Эрмитажа появится работа художника Ансельма Кифера "Аврора". За картину музей заплатил 63,75 миллиона рублей.

Как следует из опубликованного извещения на сайте госзакупок, общая стоимость картины оценивается в 750 тысяч евро. Из них 76 тысяч евро заплатит жертвователь, имя которого в конкурсной документации не фигурирует. Остальную сумму перечислит Эрмитаж.

Согласно проекту договора, сама картина должна быть передана в музей не позднее 31 августа этого года.

Работа Ансельма Кифера была написана в 2015-2016-м годах. Это диптих, размер одной части 2,8х1,9 метра, второй - 2,8х3,8 метра. Работа написана на холсте. При создании "Авроры" художник использовал масло, акрил, эмульсию, шеллак и свинец.

Ансельм Кифер - один из самых известных и дорогих современных художников. В своих работах он поднимает тему холокоста и внутренней несвободы. Его картины занимают почетное место в собраниях европейских, американских и австралийских музеев.

С творчеством Ансельма Кифера посетители Эрмитажа могли познакомиться в прошлом году, во время персональной выставки художника, посвященной Велимиру Хлебникову.