Футбольный клуб "Тосно" расформирован

Футбольный клуб "Тосно" из Ленинградской области прекратил свое существование. Причина расформирования клуба - финансовые трудности и задолженности перед игроками.

"Сейчас спонсор рассчитывается с персоналом, администрацией, игроками, - рассказал в эфире "47 канала" исполнительный директор "Тосно" Леонид Хоменко. - У нас уже не осталось футболистов, а с 7 июня было уволено 80% сотрудников".

Вместе с тем название "Тосно" сохранит за собой детско-юношеская команда. Как пояснил Хоменко, дети будут участвовать в чемпионате Ленинградской области.

Ранее стало известно, что теперь уже бывшие футболисты "Тосно" намерены добиться выплаты задолженностей. Сообщалось, что группа игроков подала заявление в прокуратуру.