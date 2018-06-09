Морпехи ТОФ выиграли конкурс "Морской десант-2018" на Балтике

Второе место в общекомандном зачете заняли курсанты-десантники из Рязанского училища ВДВ, третье - команда Балтийского флота.

В течение недели на полигоне Балтийского флота "Хмелевка" состязались более 200 морских пехотинцев и курсантов, представляющие команды Балтийского, Северного, Черноморского и Тихоокеанского флотов, Каспийской флотилии, Дальневосточного высшего общевойскового командного училища и Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища.

Как сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту, конкурс проходил в три этапа, главным судьей был представитель Главного командования ВМФ России подполковник Михаил Сергиенко.

В первом этапе - "Полоса препятствий", где определялся индивидуальный рейтинг, каждый военнослужащий команды в полном обмундировании со штатным оружием должен был преодолеть специализированную полосу длиной в 1200 метров с 19 препятствиями. Этот этап завершился победой курсантов Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ). На втором месте - морпехи ТОФ, на третьем - БФ.

Курсанты ДВОКУ обошли соперников и во втором этапе конкурса - "Тропа выживания", где предстояло в полной нагрузке и бронежилетах пройти 3,5-километровую трассу с 20 препятствиями, отстреляться на огневом рубеже и донести "раненого" на носилках до финиша. Морпехи ТОФ и здесь стали вторыми, третье место заняли курсанты Рязанского командного училища ВДВ.

Однако морпехи Тихоокеанского флота вырвались вперед в третьем, решающем этапе конкурса - "Эстафета", где команды выступали в полном составе. На боевых машинах с десантом внутри участники прошли 10-километровую трассу с различными препятствиями, выполнили нормативы по стрельбе из стрелкового оружия и гранатометов, вооружения БТР, метали гранаты по условному противнику, а также вплавь преодолели дистанцию в 600 метров в акватории Балтийского моря.

Теперь команда Тихоокеанского флота представит Россию на международном конкурсе по полевой выучке среди подразделений морской пехоты "Морской десант-2018", который пройдет в рамках Армейских международных игр-2018 (АРМИ-2018) в Китайской Народной Республике.