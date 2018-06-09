"Оракул" из Эрмитажа предскажет судьбу первого матча ЧМ-2018
Живущий в Эрмитаже белоснежный кот Ахилл, признанный официальным оракулом чемпионата мира по футболу, сделает свой первый прогноз 13 июня.
Как сообщает пресс-служба комитета по туризму, Ахилл выберет победителя между Россией и Саудовской Аравией, сама игра пройдет в Москве 14 июня на стадионе "Лужники".
Ахилл будет давать прогноз в рамках пресс-конференции, посвященной открытию в Петербурге пресс-центра. Располагаться он будет в Доме журналиста.
Таким образом, кот Ахилл впервые будет давать прогнозы на незнакомой для себя площадке. В прошлом году, когда он же предсказывал исходы матчей Кубка конфедераций, церемония происходила в Эрмитаже.
Прогнозирование исхода матча происходило следующим образом: рядом с Ахиллом ставили две миски с лакомством и два домика. Возле каждой миски и домика стоял знак с флагом страны, сборная которой играет в грядущем матче. К миске под каким флагом подойдет кот, та страна по прогнозу и выиграет.
В прошлом году Ахилл верно предсказал исход трех из четырех матчей. В этом году на матчах чемпионата мира болельщики и букмекеры рассчитывают, что оракул их не подведет.
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