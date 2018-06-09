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09.06.2018 18:21
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Площадь пожара в ТЦ под Петербургом увеличилась в четыре раза

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Ранг пожара в торговом комплексе "Меньшиков Холл" в Ломоносове повышен до №2 из-за быстрого распространения огня. Как сообщили "РГ" в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, если к моменту приезда огнеборцев, площадь пожара составляла 100 квадратных метров, то сейчас она возросла до 400.

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На крыше торгового комплекса горит битум и изоляционный материал. О жертвах и пострадавших информации у спасателей пока нет. Но, как сообщил "РГ" источник в экстренных службах, сам торговый комплекс находится на реконструкции, соответственно, на территорию могут заходить только рабочие.

По предварительным данным, сразу после начала пожара, все рабочие, занятые на объекте, оперативно покинули территорию торгового комплекса.

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